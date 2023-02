Viva Rai2!, Fiorello scatenato su Pierluigi Diaco per una parolaccia di Ruggero: “Ti avrebbe dato il 41 bis!”

Possiamo fare tutte le battute che vogliamo sui social, ma nessuno come Fiorello è capace di farci ridere dell’attualità sfruttando gli imprevisti – o presunti tali – della trasmissione. Nella puntata del venerdì di Viva Rai2! il comico siciliano ha punzecchiato Pierluigi Diaco con due battute da manuale.

L’episodio è oramai arcinoto ed è divenuto a distanza di pochi giorni virale: il conduttore di Bella Ma’ aveva rimproverato una signora della squadra Boomer per un’espressione colorita (“Che p…e che siete!“), peraltro costringendola a una punizione di una settimana, ovvero la perdita del diritto di parola per sette giorni lavorativi in trasmissione.

Nei giorni successivi il presentatore ha poi avuto un confronto molto più pacato con l’ospite Alba Parietti, alla quale ha chiarito la sua posizione su quella che potremmo battezzare ‘emergenza parolacce’:

“Vorrei precisare una cosa. Io faccio una distinzione, un conto è il cast di un programma che entra nelle case tutti i giorni. E lasciamo stare chi l’ha detto qui da noi. Un conto è il cast, un conto è il rispetto che si deve a un ospite che ha una storia (il riferimento è alle barzellette di Iva Zanicchi,ndr) Magari uno utilizza un vocabolario di scena e di spettacolo, che può essere anche una parolaccia, per fare un numero televisivo. Io credo che nell’Italia di oggi, l’idea di fare tv all’antica con un vocabolario pulito sia utile”.

Se Selvaggia Lucarelli è stata molto dura parlando a tal proposito di “doppia morale“, Fiorello con la sua ironia si è rivelato addirittura più feroce. Il mattatore stava commentando in maniera sconcertata la notizia della segreta proposta di pace tra Russia e Ucraina, che avrebbe previsto la cessione del 20 per cento del territorio ucraino a Putin:“Biden, scusate, posso dire la mia? Ma perché non ti fai il 20 per cento di … “, dice Fiore senza concludere la frase, per poi farsi interrompere dall’intervento del pensionato Ruggero Del Vecchio: “Di c… tuoi!”.

Difficile stabilire se si sia trattato di una gag o meno, ma la battuta successiva del padrone di casa di Viva Rai2! fa pensare davvero a un fuori programma:

“Ma sei impazzito? Scusate, cioè Diaco per molto meno nel suo programma ha fatto l’inferno. Io che dovrei fare? Ti dovrei dare il 41 bis?”

A fine puntata invece, Enzo Paolo Turchi, che aveva ballato con Lillo il tuca tuca, ha raccontato che quando il ballo con Raffaella Carrà venne proposto per la prima volta in televisione i vertici Rai volevano cacciarli in quanto considerato un ballo osé.

Anche qui la reazione di Fiorello è stata impagabile:

“Lo so, sai chi era? Il nonno di Diaco”.

Proprio una settimana fa il comico ha inviato un videomessaggio proprio a Pierluigi Diaco nel corso di Bella Ma’: