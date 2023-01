Viva Rai 2, la festa di Fiorello per Mollica è commovente

Questa volta anche i vicini del Glass di Viva Rai 2! sono uscite sul balcone per applaudire: la festa organizzata da Fiorello per i 70 anni di Vincenzo Mollica è stata travolgente, divertente, spumeggiante e commovente. Tutto in uno. Il corpo di ballo non si è risparmiato, Happy Birthday è andato a tutto volume, gli ospiti hanno indossato gli immancabili cotillon, dalla torta è uscita persino Giorgia Meloni (vabbè, diciamo così) e sul trono bianco c’era, imponente, lui, Vincenzo Mollica, sorridente, entusiasta, grato per quel che Fiorello gli raccontava all’orecchio, descrivendogli quanto stava succedendo su Via Asiago.

La commozione era tangibile, anche tra i sorrisi, o almeno è arrivata a casa netta come una staffilata: Fiorello ha organizzato anche una clip con gli auguri di tanti volti noti della musica e dello spettacolo italiano – da Elisa a Sangiorgi – e la redazione ha confezionato una clip con alcuni dei grandi nomi intervistati da Mollica nei suoi 40 anni di Tg1, passando dalle chiacchierate con Fellini e Benigni ai sorrisi di Lady Gaga e Sharon Stone. Un bell’inizio, cui è seguita la festa ‘in piazza’ e poi il tocco di classe, ovvero il numero di Topolino con la nuova avventura di Vincenzo Paperica, in edicola. Presente nel Glass anche una ‘rappresentanza’ dei ‘settori’ trattati dal giornalista nei suoi anni di carriera: lo spettacolo, incarnato da Fiorello, il cinema, rappresentato da un Valerio Mastandrea in versione ‘antennista’, e la musica con Fabio Rovazzi che ha presentato il suo nuovo singolo.

Insomma, una bella festa, un bel momento (disponibile su RaiPlay), che richiama alla memoria – visto il periodo – l’omaggio che Fiorello e Amadeus organizzarono a Sanremo 2020 per il pensionamento: quello pre-Pandemia fu l’ultimo Festival seguito dal giornalista e ‘coronato’ dagli ormai tradizionali collegamenti dal balconcino dell’Ariston. Hanno fatto la storia del Festival, a modo loro.

Un omaggio sentito, non ‘dovuto’ e per questo più emozionante. Certo, l’emozione è dovuta anche a quel pizzico di tristezza che deriva dalla caducità dell’essere umano, e che si amplifica quando la riscontri in persone ormai familiari; la commozione, però, è in quell’insieme di gioia e amarezza che accompagnano i momenti importanti con le persone più care. E Mollica sembra essere davvero uno di famiglia per Fiorello. Di certo lo è per chi lo ha seguito per tanti anni al Tg1; di certo lo è per chi cerca di parlare di spettacolo. Lo stile di Mollica andrà studiato seriamente prima o poi e un ‘corpus’ è disponibile su RaiPlay, che gli ha dedicato una collection per l’occasione. Intanto gli facciamo anche noi tanti tanti tanti auguri di Buon Compleanno.