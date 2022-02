“Poi c’era quell’altro, che cantava la canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina“. Questa la frase pronunciata da Vittorio Sgarbi nella puntata di sabato scorso di Dedicato e riferita alla perfomance realizzata Michele Bravi nella serata del venerdì del Festival di Sanremo. Una esternazione accolta dalla risata della conduttrice Serena Autieri e da nessuna obiezione dei presenti in studio (Enrica Bonaccorti e Marco Carrara), compreso il maestro Enzo Campagnoli, che a Sanremo ha diretto l’orchestra proprio per Bravi.

Sgarbi: "Poi c’era quell’altro, che cantava la canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina". Lei ride. #dedicato pic.twitter.com/cmYkaWvacJ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 13, 2022

Parole, quelle di Vittorio Sgarbi, che sono diventate virali sui social, dove Michele Bravi ha replicato con grande eleganza:

Non amo dare spazio o voce a persone che ignorano la bellezza della libertà d’espressione individuale, né tantomeno demonizzare una risata imbarazzata dovuta all’imprevisto di una diretta (in realtà, la puntata di Dedicato era registrata, Ndr). Non farò nomi e non vi invito ad andare a scavare. Colgo però lo spunto – aggiunge l’artista – visto che da ieri mi state mandando un video di una trasmissione dove si accusa la mia eccessiva femminilità, per dire che sono orgoglioso di dare voce ad un approccio non giudicante dell’individualità. Non smetterò mai di dire con la mia musica ‘siate completamente voi stessi’. Questa non è una lotta che riguarda la comunità LGBTQI+ ma ha a che fare con la possibilità di tutti di raccontare al mondo i propri colori. È un segno di civiltà rispettare e accettare opinioni diverse dalla propria ma è un peccato lasciare che i giudizi medievali limitino la vostra creatività. Siate creativi sempre.

Va precisato che nel corso di Dedicato Sgarbi (in promozione per il libro Raffaello) ha ribadito in un’altra occasione che Bravi è “tutto femmina“; in questo caso la Autieri e Carrara hanno replicato con un sacrosanto “non c’è niente di male“.

Per Michele Bravi si tratta del secondo ‘problema’ in Rai a distanza di pochi giorni. Durante la settimana del Festival di Sanremo, infatti, aveva fatto discutere la domanda postagli da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Qualche giorno dopo erano la conduttrice era tornata sull’episodio dicendo: “Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito. Non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e gliel’ho fatto sapere“. Arriverà un chiarimento anche da parte di Sgarbi e Autieri?