Vittorio Garrone: chi è il fidanzato di Antonella Clerici

Stasera, durante la prima serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘, Antonella Clerici calcherà il palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice affiancando il padrone di casa e direttore artistico, Carlo Conti e Gerry Scotti.

La conduttrice di ‘E’ sempre mezzogiorno’, è legata sentimentalmente, da anni, con Vittorio Garrone.

Conosciamolo meglio:

Chi è Vittorio Garrone fidanzato di Antonella Clerici? Età, lavoro, Instagram

Vittorio è nato il 27 aprile 1966 sotto il segno del Toro. Ha 58 anni. E’ un imprenditore. Con la presentatrice, si sono conosciuti grazie ad un’amica comune che li vedeva perfetti l’uno accanto all’altra. Convivono nei boschi di Arquata Scrivia in provincia di Alessandria. Con loro, la figlia di lei, Maelle, nata dall’unione con Eddy Martens.

Ha tre figli nati da un precedente matrimonio: Beatrice, Luca ed Agnese.

Ha un profilo Instagram @vittorio_garrone seguito, ad oggi, da oltre 20900 followers.

“A 50 anni comunque ho avuto il privilegio di conoscere Vittorio. Gli dissi: beh, siamo grandi. Lui mi rispose regalandomi una clessidra e dicendomi: ‘tu sei il tempo senza tempo. Questa frase me la ripete sempre’. Vede, quando si incontra l’anima gemella nella seconda parte della propria vita, è vero che non c’è un tempo. Ho avuto una vita molto ricca ma molto sofferta dal punto di vista personale. Vittorio è arrivato nel momento giusto, quasi per caso. Conoscerlo, innamorarci così… A questa età o hai cose in comune e ti giochi la tua vita o non ne vale la pena” ha confessato la conduttrice al ‘Corriere della sera’

Nonostante quasi 10 anni d’amore, la coppia non è convolata a giuste nozze:

“Festeggeremo, ma non ci sposeremo. L’impegno di voler far durare il nostro legame per tutta la vita c’è, il voler diventare grandi tenendoci per mano pure. Siamo felici così, con la nostra famiglia allargata, e vogliamo conservare e coltivare questa serenità. Faremo una festa, magari a inizio estate e lontano da qui, e sarà intima, solo con le persone che hanno fatto parte della nostra storia. Immaginiamo un giorno gioioso, con la musica, che sia la testimonianza di come siamo noi” ha rivelato la Clerici a ‘Gente’ lo scorso gennaio 2025.