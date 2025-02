Il Festival di Sanremo 2025 è la settantacinquesima edizione della kermesse musicale in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, condotta da Carlo Conti, con la partecipazione (per quanto riguarda la prima serata) di Antonella Clerici e Gerry Scotti.

La regia sarà a cura di Maurizio Pagnussat.

Sanremo 2025, Prima Serata: scaletta

I 29 Big in gara in quest’edizione del Festival di Sanremo si esibiranno in quest’ordine: Gaia, Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama, Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Olly, Elodie, Shablo (featuring Guè, Joshua e Tormento), Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas, Modà, Clara, Lucio Corsi, Fedez, Bresh, Sarah Toscano, Joan Thiele, Rocco Hunt, Francesca Michielin e The Kolors.

Le canzoni saranno votate esclusivamente dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della puntata, verrà comunicata una prima classifica (in ordine sparso) che svelerà i primi 5 artisti classificati.

Sanremo 2025, Prima Serata: ospiti

Il primo superospite di Sanremo 2025 sarà Jovanotti, che si esibirà con un medley delle sue canzoni più conosciute insieme al collettivo Rockin’ 1000 e con un singolo tratto dal suo ultimo album Il Corpo Umano Vol.1.

Nel corso della serata, si esibiranno anche l’artista israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad che canteranno insieme Imagine di John Lennon.

Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, infine, si esibirà Raf.

Sanremo 2025, Prima Serata: dove vederlo in tv e in streaming, a che ora inizia

Sarà possibile seguire la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo in diretta dalle ore 20:40 su Rai 1. La prima serata di Sanremo 2025 sarà visibile anche in live streaming su RaiPlay. Sarà possibile seguire il Festival anche in diretta radiofonica su Rai Radio 2 e in diretta televisiva su Rai 4K.

TvBlog seguirà la prima serata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 20:40.