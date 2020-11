Nascondersi non è facile: lo stanno capendo i protagonisti di Vite in fuga, la fiction di Raiuno di cui oggi, 23 novembre 2020, alle 21:25, va in onda la seconda puntata. I Caruana (ora Maresco), trasferitisi ad Ortisei, non sono ancora del tutto al sicuro.

A braccarli ci sono, da una parte, Agnese (Barbora Bobulova) e dall’altra coloro che vogliono incastrare Claudio (Claudio Gioè) per l’omicidio di Riccardo (Marco Bocci). Ogni loro mossa, bugie e minimo spostamento è quindi a rischio.

Le anticipazioni della seconda puntata

1

Nel primo episodio, “Aprile”, Agnese continua a non credere che i Caruana siano morti nell’esplosione dell’imbarcazione, e per questo dà loro la caccia, dividendosi tra il lavoro ed il figlio Mattia (Giovannino Esposito). L’Ispettrice riesce così a contattare(Giancarlo Commare), il fidanzato di(Tobias De Angelis).(Anna Valle) non si è ancora ripresa dalla scoperta che il marito la tradiva con(Vera Dragone). Claudio cerca di farle capire che la storia era finita da tempo e prova a riconquistarla, ma non sa da dove cominciare.

Nel secondo episodio, “Gaeta”, Alessio, in un momento di disperazione, decide di disobbedire ai consigli di Cosimo (Giorgio Colangeli) e di allontanarsi dalla famiglia per raggiungere Mario a Gaeta. Silvia, non riuscendo a fargli cambiare idea, decide quindi di andare con lui.

Ilaria (Tecla Insolia), messa alle stretta, confessa cosa sta succedendo al padre, mentre Agnese, a Gaeta, pedina Mario, sperando che la porti da Alessio. In tutto questo, Claudio scopre dell’omosessualità del figlio: la famiglia correi dei rischi che, però, fanno riavvicinare Silvia al marito.

Vite in fuga, come vederlo in streaming

E’ possibile vedere Vite in fuga in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. I primi due episodi sono già online.