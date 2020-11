Sempre più accerchiati, con un solo dubbio: chi è che li sta cercando? Continua il viaggio nel thriller familiare dei protagonisti di Vite in fuga, la fiction in onda con la quarta puntata questa sera, 30 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno.

Per i Caruana, costretti a scappare da Roma ad Ortisei, dove vivono con delle identità nuove ed affrontando crisi e problemi, il tentativo di ritrovare la serenità continua ad essere minato da minacce a loro misteriose, mentre l’ispettrice Serravalle (Barbora Bobulova) non gli dà tregua.

Vite in fuga, cosa succede nella quarta puntata?

1

Nel primo episodio, “Giugno”,(Giorgio Colangeli) trova un nuovo lavoro a(Claudio Gioè): guardia giurata per un’azienda di portavalori. Lui e(Anna Valle) credono di aver trovato un nuovo equilibrio e di poter ricominciare a vivere senza ansie. Ma si sbagliano.

A casa loro arriva infatti una lettera anonima, in cui li si minaccia: qualcuno sa delle loro vere identità. Impossibile per loro, insomma, poter stare ancora tranquilli: fin quando non scopriranno chi sta cercando di incastrare Claudio per l’omicidio di Riccardo (Marco Cocci), dovranno continuare a fuggire.

Nel secondo episodio, “Gabriele”, l’ispettrice Serravalle scopre che Gloria (Vera Dragone), l’amante di Claudio a Roma, dopo che ha ricevuto una grossa somma di denaro non è mai partita per il Brasile, sebbene avesse prenotato un volo con quella destinazione.

Non solo: la donna sembra essere sparita nel nulla, il che non fa altro che infittire il mistero legato ai Caruana. Tornando ad Ortisei, invece, Ilaria (Tecla Insolia) inizia a pensare che l’autore della lettera minatoria possa essere Gabriele (Romano Reggiani), studente che frequenta la stessa scuola che ora frequentano sia lei che il fratello Alessio (Tobia De Angelis). La ragazza, quindi, decide di affrontarlo.

Vite in fuga, come vederlo in streaming

E’ possibile vedere Vite in fuga in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. I primi due episodi sono già online.