Vite Al Limite: ultimi aggiornamenti su Holly, che pesava quasi 400 chili

Ve ne avevamo già parlato tempo fa di Holly Hager, paziente del Dottor Nowzaradan arrivata a Vite Al Limite, nella clinica di Houston, in Texas, con un peso che rasentava i 400 chili. La donna ormai sconfitta dalla sua inverosimile dipendenza dal cibo, sembrava aver ceduto al fatto che la sua esistenza fosse condannata al peggio. Come avremo modo di riscoprire anche questa sera, in seconda serata su Real Time, infatti, Holly Hager era ormai convinta che le sue condizioni di obesità avanzata fossero irrimediabili.

Le speranze della paziente del chirurgo iraniano divenuto famoso in tutto il mondo erano ormai pochissime e Holly era certa che nemmeno lo show Vite Al Limite sarebbe riuscita a salvarla. Se come sempre anche stavolta non è certo nostra intenzione raccontarvi di cosa sia effettivamente accaduto ad Holly durante il suo percorso di dimagrimento all’interno del format, è però nostra volontà oggi aggiornarvi sulle ultime condizioni di salute della donna, per raccontarvi come stia oggi.

Al contrario di molti colleghi di Vite Al Limite, Holly non è presente sui Social Network. I profili Instagram a suo nome sono davvero tanti e anche per questo è molto difficile comprendere con esattezza se ce ne sia almeno uno gestito da lei o se qualche fan le abbia a più riprese “rubato l’identità” identificandola online. Anche per questo, è difficile avere notizie certe sulle condizioni di salute di Holly attualmente, visto che la donna non è più comparsa in tv a seguito del suo percorso all’interno del programma di Real Time.

Le ultime notizie riguardanti la giovane donna, però, sembrerebbero arrivare da un magazine americano, TvShowcase.com. A quanto pare Holly ad oggi starebbe molto bene, secondo TvShowcase.com avrebbe intrapreso una nuova carriera lavorativa che la vedrebbe impegnata come rappresentate commerciale di un’azienda di cosmesi. Anche questo farebbe ben sperare sulle condizioni di Holly, che dagli ultimi aggiornamenti risalenti ormai a diversi anni fa ce la facevano ricordare con addosso ben 120 chili in meno rispetto agli inizi del suo percorso a Houston.

Se dunque è vero che non si sa poi molto di lei e di come stia al momento, è altrettanto vero però che una seconda rivista patinata degli USA, Starcasm, sostenga che “Holly sia arrivata ad un punto davvero molto felice della sua vita, al momento”. Non ci resta che credergli, augurare il meglio ad Holly per tutto quel che verrà e riscoprire la sua storia questa sera a Vite Al Limite, in seconda serata su Real Time.