Vite Al Limite: che fine hanno fatto le gemelle Brandi e Kandi?

Vi ricordate delle gemelle Brandi e Kandi di Vite Al Limite? Se la risposta è no, poco male. Potrete rivederle questa sera in seconda serata su Real Time, canale 31 del digitale sul quale a partire dalle ore 23:00 verrà trasmessa anche la loro storia, il loro lungo e complicato periodo all’interno della clinica di Houston, in Texas, del dottor Nowzaradan.

Brandi e Kandi sono state le protagoniste di una delle più emozionanti storie del programma, tra le poche inoltre ad aver vissuto il percorso in coppia poiché gemelle. Entrambe obese e ormai da davvero molto tempo, Brandi e Kandi a Vite Al Limite hanno anche dovuto affrontare molti scheletri nell’armadio, tra i quali anche gli choc che hanno subito da piccole a causa di non poche violenze in famiglia.

Come avremo modo di riscoprire anche questa sera a Vite Al Limite, allora, Brandi e Kandi riusciranno a perdere molto peso grazie alle cure del dottor Nowzaradan, anche se la loro non sarà esattamente una passeggiata. Brandi sarà la prima a potersi sottoporre ad un’operazione di chirurgia plastica per la riduzione dello stomaco e conseguentemente per un’ingente riduzione di peso, Kandi invece continuerà a fare i conti con il suo cuore, messo per troppi anni esageratamente sotto pressione a causa del suo peso. Kandi inoltre, nello show, verrà anche costretta al coma farmaceutico a causa di qualche problemino legato a delle cure che per lei non funzioneranno come previsto.

Insomma, la storia di Brandi e Kandi, gemelle di Vite Al Limite, ha sempre appassionato tutti. Ma le due ragazze come stanno oggi e che fine hanno fatto? Secondo il magazine Looper, le due al momento sarebbero proprio irriconoscibili. Non avrebbero mai smesso di prendersi cura della loro salute e avrebbero continuato a mangiare sano e ad allenarsi con cura, ed ottimi sarebbero stati i risultati. Brandi ancora oggi è molto attiva sui Social Network, a vostra volta riuscirete infatti a trovarla immediatamente. Kandi, invece, fa la mamma a tempo pieno; si occupa della famiglia e non disdegna Brandi come baby-sitter, felicissima di fare la zia a sua volta dei suoi nipotini, che spesso coinvolge in attività social insieme a lei.

Nonostante la loro situazione di partenza fosse più che compromessa, le gemelle Brandi e Kandi di Vite Al Limite dunque non hanno mai mollato e sono riuscite a riconquistarsi le loro vite proprio come avevano sempre desiderato. Uno splendido esempio di tenacia e coraggio, ma soprattutto di rinascita, come sempre ci tiene a precisare il dottor Now.