Vite Al Limite: la particolare storia di Cillas Givens, che pesava 400 chili

Che fine ha fatto Cillas Givens di Vite Al Limite? Protagonista dell’episodio che vedremo in onda proprio questa sera in seconda serata su Real Time, a seguito dell’episodio che invece vedrà protagonista la “collega” Janeene della quale vi avevamo già parlato più volte, Cillas tornerà a raccontare di sé e a coinvolgerci nella sua storia proprio stasera a Vite Al Limite.

Lo show, che come forse saprete racconta della difficile esistenza di pazienti esageratamente obesi e di come questi riescano a curare il proprio disagio grazie alle sapienti cure del dottore iraniano Nowzaradan, è un must per la rete, vero docu-reality di successo internazionale in rotazione televisiva e in replica da ormai molti anni. Tra i vari pazienti dei quali più volte abbiamo scritto tra le nostre pagine, tuttavia, mai è capitato Cillas Givens, dalla storia assai particolare e anche per questo interessante per oggi.

Cillas Givens si presenterà alla clinica di Houston, in Texas, con un peso di quasi 400 chilogrammi. Classificatosi immediatamente tra i pazienti maggiormente obesi tra quelli operati dal dottor Nowzaradan, Cillas si rivolgerà al professore proprio per cercare di salvarsi una volta per tutte l’esistenza. Ancora molto giovane all’epoca della sua partecipazione al programma, Cillas a Vite Al Limite non avrà però vita facile. Di fatto, l’uomo soffre di diverse patologie scaturite purtroppo dal suo comprovato status di estrema obesità, inoltre fatica a respirare autonomamente a causa del suo forte peso, che inevitabilmente sta andando a schiacciare e conseguentemente a ledere il suo apparato respiratorio. Anche per questo Cillas Givens arriverà a Vite Al Limite attaccato ad un respiratore, evidenziando non poche problematiche che potrebbero mettere a repentaglio un’operazione chirurgica di riduzione dello stomaco che altresì potrebbe salvargli la vita.

Se è vero che come sempre non è nostra intenzione raccontarvi nel dettaglio dell’episodio di Vite Al Limite che potremo rivedere in seconda serata questa sera su Real Time, è vero però che vorremmo aggiornarvi su come stia Cillas Givens oggi. L’uomo, sposato e con una figlia, pare proprio che si sia rifatto una vita. Fortunatamente, come apprendiamo da The List, Cillas ad oggi è irriconoscibile. Il paziente di Vite Al Limite originario di Detroit sarebbe ricordato da TLC come uno dei casi di maggior successo del dottor Nowzaradan.

L’uomo, infatti, non solo sarebbe dimagrito moltissimo grazie allo show, ma avrebbe proseguito il suo percorso di dimagrimento anche a programma concluso. Ad oggi, Cillas si è anche fatto operare per ridurre la sua pelle in eccesso e mostra una forma fisica perfetta. Veramente ringiovanito, soprattutto nell’animo, ora Cillas riesce a godersi la vita autonomamente, ed è ben felice di poterlo fare.

Ma non è tutto; sempre secondo quanto riportato da The List, ora Cillas si sarebbe trasferito in North Carolina dopo aver ricevuto una promozione a direttore della comunicazione presso l’azienda statunitense USCommunications. Inoltre, la figlia che avremo molto di intravedere anche questa sera a Vite Al Limite gli starebbe regalando grandi soddisfazioni, essendo ormai divenuta una splendida donna. Cillas e la moglie hanno ormai festeggiato il terzo anniversario di matrimonio ed ora hanno la speranza di poterne festeggiare molti altri, insieme, in futuro.