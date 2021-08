Neanche il dottor Nowzaradan è riuscito a salvare la vita di Gina Marie Krasley, 30 anni e oltre 270 kg di peso, la cui morte è stata annunciata nelle ore scorse nella propria abitazione di Tuckerton, nel New Jersey. La donna aveva partecipato a una puntata del celebre programma USA Vite al limite nella sua ottava stagione (andata in onda nel 2020, sia negli Stati Uniti che in Italia, su Real Time), nella quale aveva spiegato le cause della sua obesità e aveva cercato di recuperare salute e vita.

Come in molti altri casi, i disturbi alimentari di Gina Marie erano fatti risalire agli abusi e ai maltrattamenti subiti da bambina, quando aveva subito abusi fisici e verbali da parte di suo padre e si era rifugiata nel cibo per trovare conforto. Nell’episodio aveva raccontato anche la sua relazione con la moglie Beth e lo stress che la sua salute aveva portato sulla vita domestica della coppia. Dopo essere apparsa nello show, Krasley è rimasta in contatto con il pubblico tramite i social media.

In particolare, aveva dato il via ad una serie di video su Tik Tok in cui proponeva brevi coreografie frutto della sua passione per il ballo e tramite cui comunicava il messaggio che “la danza non ha taglie”. Uno dei suoi sogni, infatti, era proprio quello di aprire una scuola di danza per persone con esigenze speciali. Le cause del decesso non sono state rese note, ma la famiglia ha chiesto a chi parteciperà ai funerali di farlo vestito di rosa e viola, i suoi colori preferiti.

Krasley è l’ottava partecipante al reality show (il cui titolo originale è “My 600-lb Life”) che da quando il programma va in onda, dal 2012, ha perso la vita. Prima di lei, sono venuti a mancare anche Henry Foots (nel 2013 a 54 anni), Robert Buchel (nel 2017 a 41 anni), James ”L.B.” Bonner (suicida a 30 anni nel 2018), Lisa Fleming (nel 2018 a 50 anni), Sean Milliken (nel 2019 a 29 anni), Kelly Mason (nel 2019 a 42 anni) e Coliesa McMillian (nel 2020 a 41 anni).

[Scritto con Giorgia Iovane]