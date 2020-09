Tornerà questa sera in seconda serata su Real Time Vite Al Limite, il rinomato docu-reality ambientato a Houston, in Texas, e che ormai da anni seguiamo con passione in tv. Tra le protagoniste che riscopriremo stasera anche Lindsey Witte, una donna di 39 anni originaria dello Iowa nonché probabilmente una delle pazienti del dottor Nowzaradan tra le più seguite sui social, anche divenuta famosa per aver ispirato orde di donne con evidenti problemi alimentari a intraprendere un percorso di dimagrimento simile al suo.

Ma esattamente, che fine ha fatto Lindsey Witte e come sta oggi? Quel che purtroppo apprendiamo dal magazine americano The Cinemaholic è che la sua – al tempo – felice relazione con il marito Paul sia naufragata qualche anno fa, ma non è tutto qui.

Dal suo profilo Facebook ufficiale scopriamo che la bella Lindsey, a conclusione del suo percorso all’interno della clinica di Vite Al Limite, abbia deciso di trasferirsi definitivamente a Houston, decisione dettata anche e soprattutto dalla sua volontà di non terminare il suo percorso di dimagrimento con la conclusione della sua partecipazione al programma, ma al contrario di portarlo avanti ancora per un po’.

Scopriamo poi sempre grazie a The Cinemaholic che Lindsey si sia anche rivolta ad uno psicoterapeuta, professionista che l’avrebbe finalmente aiutata a superare il trauma di essere stata abusata dal padre quando era piccola, trascorso importante del suo passato che in qualche modo aveva anche determinato lo sviluppo dei suoi disturbi alimentari. Ultima ma non per importanza la latest news sul marito. Secondo quanto riportato da The Cinemaholic, infatti, la relazione tra Lindsey e Paul, suo compagno nella vita da ormai molti anni, sarebbe naufragata diversi anni fa a causa di alcuni demoni di lui, in particolar modo una malsana e forte dipendenza dall’alcool. Solo di pochi giorni fa è però la notizia che tra Lindsey e il marito sia tornato il sereno. La ragazza avrebbe perdonato Paul, che nel frattempo si sarebbe fatto ricoverare superando definitivamente il suo problema con l’alcool. Ora la coppia si sarebbe riunita e i due starebbero coltivando la loro vita coniugale più felici che mai.

Ad oggi Lindsey avrebbe quindi fatto definitivamente ritorno a casa, lasciando Houston per tornare a vivere con il compagno a Iowa. Ora continuerebbe ad intrattenere i suoi fan sul web grazie a dei video tutorial quotidiani nei quali spiega dei suoi allenamenti e di come continui a tenersi in forma. Avrebbe anche raccontato di aver finalmente ritrovato una pace e una serenità perse da tempo, anche e soprattutto per merito della famiglia e degli amici che sempre l’hanno sostenuta nel corso di questi ultimi difficili anni.