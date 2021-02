Vite Al LImite: ultime news su Lindsey Witte. Come sta oggi?

Vi avevamo già parlato di Lindsey Witte di Vite Al Limite qualche mese fa, ma visto che la giovane donna originaria dello Iowa tornerà sul canale 31 del digitale terrestre proprio domani, in seconda serata, con un intero episodio a lei dedicato, vorremmo aggiornarvi sulle sue condizioni di salute al momento.

Per chi non dovesse ricordarlo, Lindsey Witte aveva soltanto 39 anni quando decise di sottoporsi alle sapienti cure del dottor Nowzaradan. Come già detto, la donna originaria dello Iowa soffriva di un avanzato status di obesità, e anche per questo ha deciso ormai diversi anni fa di entrare nella clinica di Houston per un percorso di guarigione di ben sei mesi.

Ancora oggi, Lindsey Witte è una tra le protagoniste di Vite Al Limite più seguite online, e anche per questo su di lei si trovano di fatto non poche news aggiornate di giorno in giorno. Tra le più recenti, quella che ci svela che purtroppo la sua relazione con il marito Paul sia naufragata qualche anno fa, ma non è tutto qui.

Grazie a TheCinemaholic possiamo anche svelarvi che ora Lindsey viva a Houston, dove si è trasferita proprio in occasione del suo ingresso nella clinica del dottor Nowzaradan e dove ha poi deciso di stabilirsi in via definitiva. Si sarebbe inoltre rivolta ad uno psicologo e ad uno psicoterapeuta per superare il trauma di aver sofferto di violenze sessuali da piccola, inflittele per altro dal padre. Avrebbe anche superato lo scoglio legato alle dipendenze dell’ex marito: Paul infatti avrebbe sofferto di alcolismo per diverso tempo. Nonostante ora i due non stiano più insieme, è proprio grazie a Lindsey che Paul ne sarebbe uscito, lasciando però la donna non poco traumatizzata.

Lindsey così avrebbe deciso una volta per tutte di affrontare tutte le sue paure, e di superarle in via definitiva. Ad oggi starebbe molto bene, anche fisicamente. Negli anni si è sempre più presa cura di sé, andando a migliorarsi sempre di più.

Non ci resta che riscoprire insieme il suo percorso sin dall’inizio, domani sera a Vite Al Limite in seconda serata su Real Time.