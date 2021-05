Vite Al Limite: la vera storia di Tamy Lyn Murrell, che pesava quasi 300 chili

La rivedremo questa notte in seconda serata su Real Time in occasione dell’episodio che l’ha resa protagonista a Vite Al Limite Tamy Lyn, originaria del Kentucky e più precisamente di Covington. Di soli 45 anni, Tamy Lyn partecipa al programma con un peso di 591 libbre, l’equivalente di 290 chilogrammi. Il suo percorso all’interno della clinica di Houston, in Texas, non sarà dei più complicati anche se gli alti e bassi caratterizzeranno sempre il suo percorso. A Vite Al Limite scopriremo una Tamy molto emotiva, capace di lottare per la sua condizione fisica ma al contempo introversa e a tratti timorosa soprattutto a causa dei soprusi che ha dovuto subire sin da piccola.

Sin da quando era ancora una bambina, infatti, Tamy ha dovuto subire diverse vessazioni da parte della famiglia, in particolar modo a seguito della scomparsa del padre, morto per problemi cardiaci quando era ancora molto giovane. Anche a causa della scomparsa del marito, inoltre, la mamma di Tamy è caduta in depressione finendo con l’essere ricoverata in una clinica psichiatrica. Insomma, non esattamente un’infanzia rosea quella di Tamy, che anche per questo ha riscontrato non pochi problemi una volta cresciuta.

E proprio mentre la mamma di Tamy aveva forse più bisogno di aiuto, la giovane all’epoca ancora adolescente ha iniziato a trovare conforto nel cibo decidendo che quello per lei sarebbe divenuto in futuro l’alleato migliore. La felicità di Tamy anche per questo non è poi durata molto; la donna ha iniziato a prendere peso arrivando all’irrimediabile stato di obesità nel quale l’abbiamo conosciuta a Vite Al Limite.

Proprio questa sera in seconda serata, allora, avremo modo di scoprire come terminerà il percorso di Tamy all’interno della clinica del dottor Nowzaradan. Quel che possiamo svelarvi sin da subito, però, è che grazie all’aiuto di Vite Al Limite Tamy sia riuscita a perdere il 41.6% del suo peso corporeo tornando ad un peso forma più che salutare. Ad oggi Tamy è tornata a vivere in Kentucky e continua, fiera di sé, a raccontare della sua quotidianità anche sui suoi canali social.