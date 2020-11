La rivedremo in seconda serata su Real Time proprio stasera Sarah Neewly, la giovanissima protagonista di Vite Al Limite approdata nella clinica texana per pazienti obesi di Houston a soli 24 anni compiuti da poco. La ragazza, che ancor prima di compiere 20 anni aveva già superato i 300 chili di peso corporeo, aveva deciso di affidarsi alle cure del Dottor Nowzaradan quando la bilancia era ormai arrivata a 350 chili, suo record indiscusso.

Ma ad oggi, che fine ha fatto Sarah e come sta al momento? Le più recenti news sul suo conto arrivano ad agosto, quando la rivista americana In Touch Weekly decide di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Da quanto apprendiamo, Sarah al momento sta più che bene. In Touch Weekly ci conferma che Sarah Neewly sia riuscita a costruirsi una famiglia sposando l’uomo dei suoi sogni, Jonah, e che per la prima volta lo scorso anno sia riuscita a vivere serenamente il suo primo Natale circondata dall’amore dei suoi cari. Come spiegato dalla stessa Sarah, infatti, per la prima volta in vita sua lo scorso anno le era stata concessa la grande gioia di vivere una festività tanto importante quanto quella Natalizia potendosela godere pienamente:

“Sono grata, sono fortunata” aveva scritto lei stessa sui suoi Social – nello specifico Snapchat – postando un suo selfie online.

La notizia dell’ultima ora è che Sarah a breve diventerà anche mamma. Sì, perché Sarah dallo scorso agosto sarebbe in attesa di un bel bebè, ma non è tutto. La stessa Sarah Neewly ha aggiunto di sentirsi veramente una donna fortunata da quando al suo fianco si trova il marito Jonah, e di aver trovato la forza per proseguire il suo percorso anche grazie all’amore che il marito le ha donato e continua a donarle ogni giorno.

Per chi ancora non la conoscesse, questa sera in seconda serata su Real Time andrà in onda l’episodio che a Vite Al Limite la rese protagonista nel 2016.