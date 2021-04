Vite al Limite: Kenae è finalmente riuscita ad operarsi? Come sta oggi?

Sin dalla prima volta in cui l’abbiamo vista in tv Kenae, protagonista dell’episodio di Vite al Limite che vedremo questa sera in prima serata su Real Time, ha sempre espresso il fortissimo desiderio di ricostruirsi una vita anche grazie ad un’operazione chirurgica capace di ridurle notevolmente la circonferenza del suo stomaco permettendole quindi di perdere non poco peso. La paziente del Dottor Nowzaradan che riscopriremo a partire dalle 21:20 sul canale 31 del digitale aveva deciso di sottoporsi alle cure della clinica per obesi, e quindi di partecipare allo show di Vite al Limite, proprio per superare i suoi ingenti problemi con una malattia a tratti subdola quale quella dell’obesità.

Come forse ricorderete Kenae, protagonista di un episodio della nona stagione di Vite al Limite, ha sempre sofferto di problemi di peso sin da piccolissima. Tuttavia, l’obesità è subentrata a piè pari nella sua quotidianità a seguito della scomparsa della sua mamma, trauma che l’ha portata a trovare rifugio esclusivamente nel cibo facendola ingrassare moltissimo in pochi mesi soltanto. Il vero problema di Kenae, però, nel corso del docu-reality, è stato un altro: la donna non riusciva affatto a perdere peso, cosa fondamentale per poterla sottoporre all’operazione chirurgica di riduzione dello stomaco che tanto aveva sognato sin dall’inizio.

Ma Kenae come sta oggi? Sarà riuscita a perdere peso come desiderava? Come scopriamo da Distractify.com, Kenae non ha più dato aggiornamenti di sé sui Social Network. Il suo ultimo post su Facebook risale a 7 mesi fa e la ritrae esclusivamente in un primissimo piano. Della donna, di fatto, non si è quindi più saputo nulla nonostante la curiosità dei fan che ancora oggi si domandano che fine abbia fatto. Non sappiamo, dunque, quali siano le attuali condizioni di salute di Kenae. Speriamo però che la paziente del dottor Nowzaradan sia riuscita a ritrovare la salute tanto sognata, nonostante tutto. Non sappiamo inoltre se tornerà protagonista in qualche spin-off di Vite al Limite ma per ora non ci risulta.