Vite al Limite: Ashley Dunn oggi. Come sta e che fine ha fatto?

La rivedremo questa sera in seconda serata su Real Time a Vite al Limite Ashley Dunn Bratcher, giovane americana che si era presentata nella clinica del Dottor Nowzaradan auto-descrivendosi letteralmente come disperata e disposta a tutto pur di affrontare e superare la sua forte obesità. Ashley, che pesava più di 300 chili alla sua prima apparizione nello show, si era comunque sottoposta rigidamente alle cure della clinica di Vite al Limite durante il suo percorso nel docu-reality e di fatto i risultati si erano visti eccome.

Nonostante questo, però, cresce tra i suoi fan – ma anche tra i telespettatori di TLC e non solo – la curiosità sulle sue attuali condizioni di salute. Come sta Ashley Dunn Bratcher oggi e che fine ha fatto? Il primo approccio con la dieta arriva per Ashley quando ancora era molto giovane. La ragazza infatti ha sempre sofferto di obesità trovando nel cibo rifugio ma, al contempo, rovinandosi la vita un giorno dopo l’altro.

Il suo peso, per altro, l’aveva sempre condizionata moltissimo: Ashley purtroppo era arrivata al punto da non riuscire più a deambulare da sola e il suo peso era talmente eccessivo per la sua corporatura da rischiare di schiacciarla e soffocarla, letteralmente.

Ad oggi però, da quanto apprendiamo osservando semplicemente le sue pagine Social tra le quali in particolar modo Instagram e Facebook, Ashley starebbe molto bene. Continuerebbe ad essere sposata con il suo vero amore, il marito al quale era già legata all’interno del programma Vite al Limite e che seppur da lontano avevano conosciuto anche noi in tv, e spesse volte torna a raccontare della sua precedente esperienza da obesa online.

Soltanto poche settimane fa, infatti, parlando della sua esperienza all’interno dello show, Ashley ha scritto:

“La mia avventura all’interno del docu-reality è stata difficile e psicologicamente complicata, quasi una montagna russa. Il tutto è stato per me emotivamente provante, ma io non ho mai mollato così come non sto mollando ora continuando a prendermi cura di me”.

Questa sera torneremo a scoprire la storia di Ashley in seconda serata su Real Time.