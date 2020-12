Vite Al Limite: Karina Garcia ha perso quasi 300 chili

A Vite Al Limite di storie ne abbiamo viste davvero parecchie, ma poche hanno emozionato il pubblico quanto quella di Karina Garcia. La giovane tornerà su Real Time con il suo episodio registrato nel 2016. Gli appassionati di Vite Al Limite potranno così ripercorrere insieme, sul canale 31 del digitale, il difficile percorso di Karina nella clinica del dottor Nowzaradan.

Ormai sono passati diversi anni dalla sua partecipazione allo show e anche per questo ci chiediamo… Come sta Karina Garcia oggi? Secondo quanto riportato da Screenrant.com, magazine americano seguitissimo dai fan di TLC – casa produttrice di Vite Al Limite – il dimagrimento della ragazza non sarebbe terminato all’interno della clinica di Houston, in Texas. Al contrario, Karina avrebbe continuato a perdere molto peso anche dopo il suo trascorso a Vite Al Limite e a fare attività fisica.

Come leggiamo tra le pagine di Screenrant.com, infatti, Karina dopo Vite Al Limite avrebbe continuato a dimagrire notevolmente arrivando in ultimo a perdere, dal principio del suo percorso all’interno del format, quasi 300 chili. Come forse ricorderete Karina intraprenderà il suo percorso all’interno della clinica di Vite Al Limite con un peso record di 367 chilogrammi. Il suo status di obesità molto avanzata purtroppo la costringeva allettata da tempo, e la sua giovane età si scontrava contro gli ostacoli di una quotidianità malsana che poco ancora le avrebbe concesso di vivere. Di fatto, Karina a causa del suo peso davvero esagerato rischiava di morire di arresto cardiaco in poco tempo.

Per fortuna però, la decisione che le ha cambiato la vita è arrivata: partecipare a Vite Al Limite e, soprattutto, riprendersi cura di sé. In un’intervista di soltanto poche settimane fa a Screenrant, a proposito del suo trascorso nello show, Karina ha spiegato:

“Ho capito di esser diventata obesa perché volevo attirare le attenzioni di chi mi circondava Mi sentivo sola così ogni volta che avrei desiderato un abbraccio o qualcuno vicino io addentavo un hamburger. Così facendo sono caduta del baratro del cibo-spazzatura. Mangiavo chili e chili di patatine, cupcakes, hamburger e bevevo diversi litri di Coca Cola al giorno. Per me il cibo-spazzatura era l’unico modo per sentirmi felice”.

Ad oggi fortunatamente non è più così. La giovane è riuscita a perdere quasi 300 chili. Ora è tornata ad un peso più che salutare per lei e per la sua vita che, certamente, è stata finalmente stravolta in positivo. Non molto attiva sui social, non conserva uno stretto rapporto coi fan che, tuttavia, hanno commentato in massa la sua intervista a Screenrant chiedendo a gran voce il suo ritorno in tv. Magari proprio a Skin Tight, format secondario a Vite Al Limite dove pazienti ex obesi decidono di farsi operare per rimuovere la pelle in eccesso. Torneremo a vedere Karina in tv? Per il momento tutto ciò che conta è sapere che stia bene. Il resto, si vedrà.