Ve ne avevamo già parlato qualche mese fa di Dominic Hernandez di Vite al Limite, che pesava più di 320 chili e che rivedremo questa sera in seconda serata su Real Time. Il suo caso, più che particolare, ha fatto molto parlare gli spettatori della rete soprattutto perché i problemi di Dominic non sono affatto diminuiti a seguito della sua partecipazione al programma.

La sua più che particolare storia ha sempre coinvolto il pubblico, sia americano che italiano ma non solo, ma di fatto non è bastato l’aiuto della clinica per obesi di Vite al Limite e l’affetto dei fan a salvare la vita di Dominic che, come ora vi racconteremo, è franata di nuovo e senza via di ritorno.

Dominic, originario della California, è un giovane senza fissa dimora che approda a Vite Al Limite dopo diversi mesi di permanenza in un vecchio van arrugginito, all’interno del quale vive con il fratello. La sua partecipazione all’ottava stagione di Vite Al Limite ha certo del particolare. Di fatto, a causa della sua grave condizione di obesità che, lo ricordiamo, lo ha portato a pesare più di 320 chili, Dominic non riesce a condurre una vita normale. Non riesce a muoversi e fatica a camminare e anche per questo non può nemmeno lontanamente ipotizzare di smetterla di vivere per strada e di trovarsi un lavoro. Dominic chiederà quindi aiuto al Dottor Nowzaradan per tornare a condurre una vita normale, una volta per tutte.

Il problema, tuttavia, starà nel “Dopo”. Nel suo percorso post-ricovero a Vite al Limite infatti Dominic incontrerà il principale ostacolo. Se nel corso della sua permanenza nello show perderà infatti soltanto 26 chili, come raccontato a più riprese dal magazine In Touch Weekly appena uscito dal docu-reality ne recupererà il triplo.

Ad oggi, Dominic sarebbe a rischio per la sua stessa vita, continuerebbe a vivere per strada e a causa del suo ingente peso non riuscirebbe a muoversi tutto il giorno. Soltanto qualche mese fa, il ragazzo aveva anche avviato una raccolta fondi sulla piattaforma di raccolta fondi FoundMe: “Cerco assistenza finanziaria per non lasciare che la mia vita venga completamente rovinata dal cibo”.

Il ragazzo ha inoltre aggiunto che gli occorrerebbero almeno 30,000 dollari per potersi salvare la pelle. Al momento, però, di dollari ne avrebbe accumulati soltanto 4,200$. Dai suoi profili social scopriamo che Dominic non sia ancora riuscito ad ottenere il conferimento di una casa popolare, che gli occorrerebbe per incominciare un percorso di dimagrimento assai difficile da attuare vivendo per strada. Dallo scorso anno, era marzo per l’esattezza, inoltre, di Dominic si sarebbero perse le tracce. Sembra che al momento non viva più in quel rugginoso van col fratello e chi ancora lo ricorda tra i protagonisti di Vite Al Limite starebbe sinceramente iniziando a preoccuparsi per lui.