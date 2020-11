La conosceremo questa sera a Vite Al Limite Destinee Lashaee, protagonista dell’episodio in prima visione esclusiva sul canale 31 del digitale terrestre del format My 600 lbs life. Nata originariamente uomo, Destinee parteciperà al programma non appena compiuti i suoi 27 anni. A causa della sua grave forma di obesità, le sue condizioni di vita starebbero peggiorando di giorno in giorno. Proprio per questo, la scelta di rivolgersi alle sapienti cure del Dottor Nowzaradan.

Originaria di Los Angeles, la 27enne Destinee Lashaee si chiamava Matteo. Decise di diventare donna già da adolescente, operandosi soltanto qualche anno fa. Una cosa che certamente non è mai riuscita a mutare di sé, però, purtroppo, è la dipendenza dal cibo. Come da lei stessa raccontato all’interno del programma, Destinee cercherà per tutta la vita di risolvere i suoi problemi socio-psicologici mangiando.

Nonostante Destinee ami il suo corpo e le sue curve formose, sarà al compimento dei 27 anni che deciderà di farsi aiutare dal Dottor Nowzaradan per poter tornare a condizioni di salute ottimali. Ma ad oggi che fine ha fatto Destinee? Come sta oggi?

Come scopriamo dal suo profilo Instagram personale, Destinee ha continuato a perdere peso anche dopo aver terminato il suo percorso a Vite Al Limite, all’interno della clinica di Houston. Ancora oggi si trova a Los Angeles, e continua a migliorarsi e migliorare il suo aspetto anche chirurgicamente, pur di assomigliare sempre di più alla donna che ha sempre sognato di essere. Ma non è tutto. Se è vero che come sempre non vogliamo rivelarvi nulla, vogliamo quindi evitare gli spoiler, a proposito di quanto vedrete a breve, in seconda serata su Real Time, è altresì vero che qualcosa ve lo vogliamo raccontare: come si senta Destinee oggi. La giovane, sempre poco fiduciosa in se stessa, sembra aver ritrovato una serenità e una felicità che le mancavano da tempo. Da quanto rivelato da TheCinemaholic, inoltre, Destinee sarebbe pronta per incontrare l’amore. Il suo Principe Azzurro potrebbe esserle più vicino di quanto lei immagini.