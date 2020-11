La conosceremo più da vicino giovedì in seconda serata su Real Time in un nuovo episodio di Vite Al Limite, ma negli Stati Uniti Diana Bunch è realmente una star. Stiamo parlando di una delle probabilmente più famose protagoniste del docu-reality ambientato a Houston, in Texas, e più precisamente all’interno della clinica specializzata nel trattamento di pazienti obesi del Dottor Nowzaradan.

Diana Bunch, anche grazie alla sua storia familiare più che particolare e al suo grande successo nello show, è riuscita a conquistare i fan del programma diventando per tutti un’eroina. Solo di poche settimane fa, la notizia che Diana abbia una volta per tutte deciso di abbandonare la tv, rinunciando all’ennesimo contratto offertole da TLC, decidendo dunque di spegnere i riflettori sulla sua vita privata per tornare a godersi la sua intimità e la sua privacy in meritato relax.

Ma esattamente, di chi e di cosa stiamo parlando? Dopo circa tre anni di apparizioni sul canale TLC (produttore del programma Vite Al Limite) grazie al suo incredibile successo, Diana ha deciso di dire basta alla tv. Per la prima volta introdotta al mondo televisivo quando ancora pesava più di 300 chilogrammi Diana, originaria di Seattle, soffriva di una grave forma di obesità sin da quando era un’adolescente. Oltre ad essere obesa da molti anni, per altrettanto tempo aveva dovuto sopportare il peso di un linfoedema tra le gambe. che quindi le impediva di deambulare obbligandola anche ad un catetere 24 ore su 24. Come scopriremo nel corso della puntata in onda questa sera, anche l’obesità di Diana è stata anzitutto causata da una serie di violenze subite da piccola, che l’hanno sempre più impaurita e resa fragile, spingendola conseguentemente a rifugiarsi nel cibo.

Se come sempre non vogliamo effettivamente raccontarvi troppo del percorso di Diana, per non rovinarvi la sorpresa, vorremmo però ora spiegarvi come stia la donna oggi. Dopo aver concluso il suo percorso all’interno del programma, Diana ha continuato a prendersi cura di sé, riuscendo così a perdere ulteriore peso. Ma non è tutto! Diana si è anche fatta operare, e proprio per questo è riuscita a ritrovare una perfetta forma fisica aiutata anche dalla chirurgia estetica. Negli States è diventata una vera e propria eroina, nonché una consulente fidelizzata per tutte le persone obese.

Fino a poche settimane fa, continuava imperterrita a condividere nozioni, workshop e consigli sui suoi Social Network. Soltanto di recente la decisione di prendersi una pausa da tutto e da tutti per meditare un po’. Non ci resta che riscoprire la sua storia insieme, giovedì sera a partire dalle 23:05 su Real Time.