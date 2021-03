Vite Al Limite: Cindy, definita “Il caso più abominevole del dottor Now”

Tra i tanti casi scoperti seguendo Vite al Limite e le disavventure dei pazienti del Dottor Now, vi sarà già capitato anche in passato di imbattervi nel terribile caso di Cindy Vela, protagonista di un episodio del docu-reality registrato ormai nel lontano 2015, ma ancora oggi sulla bocca di tutti per la sua difficoltà. Definita da non pochi magazine americani, nonché direttamente dai fan, come “Il caso più abominevole del dottor Now”, quello di Cindy non è certamente stato un percorso semplice.

La donna, 45 anni, originaria di Portland, in Texas, è stata per quasi 3 anni alimentata da un uomo che lavorava per lei e che si occupava di lei a 360 gradi visto che, di fatto, Cindy ormai non riusciva più nemmeno a scendere dal letto. Dopo soltanto pochi passi, infatti, Cindy era costretta a sedersi rischiando addirittura la iperventilazione proprio a causa del suo abnorme status di obesità che ormai le rendeva la vita impossibile. Se questa sera in prima serata sul canale 31 del digitale avremo dunque modo di riscoprire il caso di Cindy più da vicino, è di come stia la donna oggi che vorremmo parlarvi però al momento.

Come raccontato da Distractify, Cindy ad oggi non avrebbe perso molto peso. Soltanto qualche mese fa, e più precisamente a gennaio 2021, Cindy – mai molto attiva sui Social Network – aveva postato un breve video sulla sua pagina Facebook. Di fatto era da tempo che non dava notizie di sé, ma soltanto all’inizio dell’anno ha deciso di ricomparire online per condividere le ultime news sulle sue condizioni di salute. La donna di origine Texana appariva ancora in condizioni di obesità elevata, ed era ricoverata in ospedale. In soltanto pochi secondi, aveva voluto spiegare ai fan che continuano ancora oggi a chiedere di lei e delle sue condizioni, di essere da poco ricoverata proprio a causa di qualche disguido ancora legato alla sua grande obesità. Il suo cuore stava soffrendo e il suo livello di ossigenazione era in forte calo. Da quel momento, tuttavia, di Cindy non si è più saputo niente.

Come starà Cindy ad oggi? Non ci resta seguire che la sua storia sin dal principio, questa sera a Vite al Limite su Real Time.