Vi ricordate di Ashley T? Originaria di Temple, in Texas, Ashely T sarà una delle protagoniste degli episodi di Vite Al Limite in onda questa sera su Real Time. La giovane a soli 24 anni si era ripromessa di non voler vivere il resto della sua vita bloccata su di una carrozzina a rotelle o, peggio ancora, distesa a letto a causa della sua obesità. Anche per questo nel corso dell’ottava stagione del programma aveva finalmente preso il coraggio di trasferirsi a Houston per farsi curare nella clinica per obesi del dottor Nowzaradan.

Dopo un travagliato percorso che scopriremo insieme proprio stasera su Real Time, la ragazza come sta oggi? Ecco quanto abbiamo scoperto su di lei al momento! Anzitutto, quanto pesa Ashely T oggi? Come forse noterete la giovane texana si era rifiutata di comunicare pubblicamente il suo peso all’inizio della sua partecipazione a Vite Al Limite, perciò non sappiamo dirvi quanti chili abbia perso in 12 mesi di percorso ferreo ma possiamo certamente rassicurarvi su di un fatto: quei chili in eccesso non li ha più ripresi.

Come raccontato da Distractify soltanto qualche mese dalla fine di Vite Al Limite Ashely T aveva dichiarato:

“Sono molto orgogliosa degli obiettivi che sono riuscita a raggiungere. Non mollerò e non la smetterò di combattere la mia obesità perché immagino ci sia uno splendido futuro pronto ad attendermi e non voglio che questo venga rovinato a causa della mia dipendenza dal cibo. Sto lottando affinché io possa tornare ad essere la migliore versione di me”.

A diverso tempo dalla sua ultima apparizione televisiva, sempre il magazine americano non trovando la protagonista sui Social Network ha deciso di chiedere news direttamente alla produzione originale del programma:

“Ashely ha creato dei finti profili sui Social Network per fingere di essere qualcuno che in realtà non è” ha spiegato la produzione di Vite Al Limite, aggiungendo: “Questo probabilmente le dava conforto. Ad oggi non sappiamo che fine abbia fatto. Magari ci segue con un profilo che apparentemente potrebbe non sembrare il suo”.

Non sappiamo dunque esattamente che fine abbia fatto Ashely T ad oggi, ma è sempre Distractify a rassicurarci tramite le parole della produzione del programma, che conclude:

“L’abbiamo sentita telefonicamente per ingaggiarla per Vite Al Limite… e poi. Era molto dimagrita ma da lì non l’abbiamo più sentita”.

Noi come loro speriamo che la giovane stia bene e che riesca una volta per tutte a vincere la sua lotta definitiva contro l’obesità.