Vite al Limite: Carrie Johnson e la sua incredibile trasformazione

Si chiama Carrie Johnson la protagonista di Vite al limite dell’episodio che vedremo in onda questa sera, a partire dalle 21:20 su Real Time. La giovane, di origini Texane, 37 anni, ad oggi è completamente diversa da come la vediamo apparire nel format ideato da TLC, ed è proprio di questo che vorremmo parlarvi noi oggi. Come sta Carrie al momento e quali sono ora le sue condizioni di salute?

Carrie, che è apparsa per la prima volta in Vite al limite all’interno del terzo episodio della nona stagione dello show, soffriva di non pochi problemi legati al suo ingente peso e al suo elevato status di obesità. Tra i tanti, anche il fatto purtroppo di non riuscire più ad essere autonoma in casa e nella sua quotidianità, proprio a causa di quella malattia, l’obesità, che ormai da tempo la costringeva a compiere pochi pochissimi passi al giorno soltanto.

Come se tutto ciò non bastasse, su Carrie si affliggevano anche le pene di dover affrontare lo shock subito da piccola, evento che certamente l’ha segnata e non poco: la perdita per padre, tra le persone più importanti per lei. A questo, si aggiungono anche i problemi con il marito Chris, che nei suoi confronti di recente avrebbe avuto degli atteggiamenti che l’avrebbero parecchio umiliata. Insomma, non una vita facile per Carrie che, obesa sin da quando aveva 18 anni, è solo nel cibo che continua a trovare un rifugio.

Se non appena approdata nella clinica del dottor Nowzaradan, a Houston, Carrie pesava ben 270 chili, quanto pesa invece la donna oggi e soprattutto com’è cambiata (in meglio) la sua vita di tutti i giorni? Da quel che scopriamo da The Cinemaholic, ad oggi Carrie starebbe più che bene. Dopo il suo percorso all’interno del docu-reality Vite al limite (che scopriremo proprio questa sera in prima serata quando l’avrà aiutata a perdere peso), la ragazza avrebbe perso altri 40 chili grazie alla dieta e agli allenamenti che avrebbe portato avanti fino ad oggi. E non è tutto.

Sempre secondo The Cinemaholic, Carrie avrebbe anche migliorato i rapporti con l’ex marito Chris, che ora sarebbe tornato a vivere con lei ricucendo di fatto il loro matrimonio una volta per tutte. Anche l’uomo, di 140 chili, si sarebbe messo a dieta arrivando a pesare ora 90 chilogrammi soltanto.