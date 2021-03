Vite Al Limite: la storia di Maja. Che fine ha fatto oggi?

Originaria di Portland, nell’Oregon, la protagonista dell’episodio di Vite Al Limite che vedremo questa sera in seconda serata su Real Time si chiama Maja e all’epoca della sua partecipazione al programma pesava ben 689 libbre, che corrisponderebbero a 312 chilogrammi. La giovane Maja, infatti, deciderà di sottoporsi alle cure del dottor Younan Nowzaradan proprio a causa del suo grave stato di obesità, che le impedirebbe di deambulare autonomamente e metterebbe a repentaglio la sua salute ma soprattutto la sua vita ogni giorno.

Se anche oggi, come sempre, non vogliamo però farvi spoiler su quello che andremo a vedere all’interno dell’episodio a lei dedicato, questa sera a partire dalle 22:45 sul canale 31 del digitale, è invece di quale trasformazioni abbia subito Maja a seguito della sua partecipazione al programma che vorremmo parlarvi in modo più approfondito.

La paziente del dottor Now, protagonista di Vite al Limite nel 2019, è ormai da due anni che non appare in tv. Per sua scelta personale anche tutti i suoi account Social ora risultano privati, a dimostranza del fatto che la fama acquisita grazie al format in realtà le sia pesata e non poco. La giovane Maja, dopo aver subito un forte dimagrimento nel corso dello show, avrebbe purtroppo gettato la spugna decidendo di abbandonarsi ad uno stile di vita poco salutare. Di fatto, secondo quanto riportato dal portale online The World News Daily, Maja avrebbe tenuto alla sua forma fisica solo agli inizi. Tuttavia, non avrebbe mai davvero sconfitto la sua dipendenza dal cibo – e in particolar modo da quello spazzatura. Così, le cose le si sarebbero rivolte contro una volta uscita dalla clinica di Houston, in Texas, e la ragazza avrebbe dunque ricominciato a prendere molto peso.

Sempre a seguito della totale privatizzazione dei suoi account Social, Instagram e Facebook, di Maja possiamo quindi raccontarvi ben poco. Le ultime notizie riportate sempre dal portale online di cui sopra ci raccontano di una Maja purtroppo in difficoltà, ma non ci è dato sapere come si siano evolute le sue condizioni nel corso dell’ultimo anno.

The World News Daily specifica che agli inizi del 2020 Maja era tornata a pesare ben 227 chili, di fatto un peso ingente che ancora la classificava come fortemente obesa. Come starà la ragazza oggi? Da quel che sappiamo, la giovane avrebbe rifiutato la partecipazione allo spin-off Vite al limite: e poi… Probabilmente Maja di notorietà non ne vuole. Non possiamo far altro che sperare che ad oggi stia bene, e che le sue condizioni di salute siano ottimali.