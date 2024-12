Il cast di Vincenzo Malinconico 2 ha una sola missione: permettere al protagonista, interpretato dal sempre bravo Massimiliano Gallo, di affrontare gli ostacoli che la vita gli pone tutti i giorni aiutandolo a trovare la motivazione necessaria a guardarsi allo specchio con più fiducia in se stesso.

Anche la seconda stagione della serie tv tratta dai libri di Diego De Silva, in onda su Raiuno e su RaiPlay a partire da domenica 1° dicembre 2024, vede quindi Malinconico avere a che fare con le varie vicissitudini che lo sfiorano ma che riguardano le persone intorno a lui. Senza contare che, in questa stagione, per Malinconico ci sono delle nuove conoscenze, due donne che potrebbero dargli la giusta spinta a rimettersi in carreggiata dopo la fine della sua storia con Alessandra (Denise Capezza).

Vincenzo Malinconico 2, il cast

Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico

La storia con Alessandra è finita e quella con Veronica (Ana Caterina Morariu) non è neanche iniziata. Solo, sentimentalmente ammaccato, Malinconico non ha più neanche il suo vecchio amico Espe (Giovanni Ludeno) ad alleggerirgli le giornate e per di più è in ansia per Ass (Lina Sastri), che si sta sottoponendo alla chemio. Ma ecco che, quando meno se lo sarebbe aspettato, la vita mette Malinconico davanti alla possibilità di ripartire e quella possibilità è incarnata da Venere D’Asporto (Carolina Rapilo), una giovane prostituta in difficoltà che costringerà Malinconico a risvegliarsi dal suo letargo affettivo e lavorativo.

Giulia Bevilacqua è Clelia Cusati

A scuotere Malinconico c’è anche Clelia Cusati, di cui Vincenzo fa la conoscenza in una cena a casa di Benny Lacalamita (Luca Gallone). Brillante, attraente, volitiva, una venatura sottilmente polemica del carattere (tipica di chi non perde occasione di puntualizzare il proprio punto di vista sulle cose e non lascia passare una frase che ne offenda le convinzioni), tuttavia dotata di uno spiccato senso dell’umorismo, Clelia è una cronista giudiziaria, caporedattrice dell’edizione locale di un importante quotidiano nazionale.

Teresa Saponangelo è Nives

Nives sembra decisa a riconquistare Malinconico, il quale assiste amorevolmente Ass, la ex suocera, che procede con la chemioterapia. La vicinanza di Vincenzo alla sua disgregata famiglia viene quindi a costituire una possibile occasione di riconciliazione con l’ex moglie. In un paio di occasioni sembra infatti che stia per tornare la scintilla, ma è un fuoco di paglia. Così, Nives decide di iniziare a frequentare un uomo molto più giovane di lei – Paolo Rogna (Edoardo Purgatori) – per far ingelosire Vincenzo, ma pian piano questa frequentazione si rivelerà molto più interessante di quanto Nives avesse pensato.

Lina Sastri è Assunta

Ass ha concluso l’ultimo ciclo di chemioterapia e il suo oncologo è ottimista: l’esperienza insegna che il tumore tende a diffondersi più lentamente negli organismi anziani e ci sono buone possibilità che la terapia dia i risultati sperati. La malattia e la cura diventano così il tema principale dei dialoghi fra Vincenzo e Ass, che presto tornerà a vivere appieno anche al di fuori dell’ospedale e affianca alle cure mediche una cura più “spirituale”: il canto.

Francesco Di Leva è Tricarico

Tricarico ha deciso di cambiare vita per darsi un ruolo sociale più consono alle esigenze di sua figlia Greta, che sta per laurearsi in Lettere con una tesi su Pasolini. Ora Tricarico vive su una barca e fa il problem solver: che cosa voglia dire, però, lo sa solo lui.

Chiara Celotto è Alagia

Alagia ha deciso di tornare da Friburgo (dove si è trasferita con il marito Heidegger, ricercatore universitario, impegnato in quel periodo in un giro di conferenze in Europa) per avere accanto Nives e Vincenzo nell’ultima fase della gravidanza. Dopo un primo periodo trascorso a casa di sua madre, Alagia si trasferisce da Malinconico, dove si trova a convivere anche, e allegramente, con Espedito Lenza, l’ex coinquilino d’ufficio di Vincenzo, che ha trovato provvisoria ospitalità da lui dopo essere stato sfrattato dall’ultima fidanzata. I problemi coniugali di Alagia con il marito Heidegger non tardano però a emergere e Malinconico, padre paziente e sensibile, saprà guidarla come sempre.

Francesco Cavallo è Alfredo

Su sollecitazione di suo padre, Alf si è trasferito a Roma per frequentare il Centro Sperimentale (nella prima stagione aveva pensato di rinunciarvi, dopo la fine della relazione con Fareed -Abdul Cisse-), dove ha realizzato un corto di cui sta completando il montaggio. Intende però tornare in città per organizzare una proiezione del film da offrire in prima visione alla sua famiglia. Ma superare una delusione amorosa a vent’anni non è facile e, per quanto pensi di essere cresciuto, Alf si ritrova presto nuovamente in difficoltà.

Giovanni Ludeno è Espedito Lenza

Quando incontra Espedito, il suo vecchio amico ragioniere con cui divideva lo studio precedente, e scopre che vive in un’auto, dopo essere stato sbattuto fuori di casa anche dall’ultima fidanzata, Malinconico si offre di ospitarlo per un po’. Solo che Espe finisce per installarsi in casa sua e non sembra volersene più andare.

Carlo Massarini è Mister Fantasy

L’amico immaginario di Vicenzo è l’unico che riesce a fare ordine nel suo cuore, suggerendo canzoni-chiave che lo aiutano a far luce sui suoi veri sentimenti.

Luca Gallone è Betty Lacalamita

Avvocato, collega di Vincenzo, fa questo mestiere solo per fare contento il padre.

Edoardo Purgatori è Paolo Rogna

Insegnante di padel e di chitarra, incontra Nives, che lo “usa” inizialmente per far ingelosire Malinconico.

Carolina Rapilo è Venere D’Asporto

Giovane escort che durante una retata della Polizia convince Malinconico a farla entrare in casa. I due stringono amicizia, tanto che Venere chiede aiuto al protagonista per un caso che la vede coinvolta.

Paola Minaccioni è Addolorata

Assistente dello studio Lacalamita, è dotata di grande memoria.

Altri personaggi

Chiara Cavalieri è la madre di Venere;

è la madre di Venere; Abdul Cisse è Fareed;

è Fareed; Chiara De Silva è Silvia;

è Silvia; Roberto Cacciopoli è Mattia;

è Mattia; Simone Colombari è Sergio Cardinale;

è Sergio Cardinale; Marco Leonardi è il Magistrato Ranucci;

è il Magistrato Ranucci; Diego Riace è Joker.