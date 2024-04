Vincenzo Agostino ed un serata in arrivo su Rai3 con Riccardo Iacona

In una Rai dilaniata da mille polemiche che occupano le prime pagine di tutti i giornali e le home page dei vari siti d’informazione, c’è una notizia che riguarda la televisione pubblica che le ridà la dignità intrinseca rispetto al suo stato di Servizio Pubblico. La notizia cui ci riferiamo è legata però, purtroppo, alla scomparsa di Vincenzo Agostino, padre del poliziotto Antonino Agostino, assassinato dalla mafia 35 anni fa, insieme alla moglie incinta Ida Castelluccio.

Una prima e seconda serata su Rai3 dedicata alla storia di Vincenzo Agostino

Proprio a seguito di quel delitto, il papà di Antonino, decise, in segno di protesta, per chiedere che venisse fatta luce sui mandanti dell’uccisione di suo figlio, di farsi crescere la barba e di non tagliarla fino alla scoperta delle persone che ordinarono l’uccisione di Antonino. Domenica Vincenzo Agostino è morto a Palermo. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nei giorni scorsi. Rispetto alla scoperta della verità su chi avesse ucciso suo figlio e sua nuora una risposta era arrivata con la condanna di Antonino Madonia. Vincenzo aveva assistito a tutte le udienze del processo, sia quello in rito abbreviato di Madonia, che quelle in rito ordinario a carico di Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto. Era ormai pronto a tagliarsi la barba, perchè si stava avviando a conclusione anche il procedimento ordinario.

I messaggi di cordoglio per la morte di Vincenzo Agostino

La morte però lo ha colto prima, in una domenica di primavera. La morte di Vincenzo Agostino è stata accolta con commozione nel nostro paese a partire dalle nostre istituzioni. Messaggi di cordoglio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dai Presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Fra questi, tornando alla partenza del nostro post, anche quello dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. In un post su Facebook, Roberto Sergio annuncia che la Rai ha acquisito i diritti del documentario che racconta la storia di Vincenzo Agostino e che presto detto documentario andrà in onda sulle reti Rai (ora è già disponibile su Rai play).

Le parole dell’Ad Rai Roberto Sergio

Ecco le parole dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio :

“In memoria di Vincenzo Agostino, uomo di grande dignità e coraggio, che ha dovuto affrontare il dolore della perdita di suo figlio, un valoroso poliziotto caduto vittima della mafia. A te, Vincenzo, che hai portato avanti la tua battaglia senza mai conoscere la verità, vogliamo rendere omaggio per la tua forza e la tua determinazione. Che il tuo esempio di coraggio e sacrificio continui a illuminare il cammino per un futuro di giustizia e verità. Riposa in pace, Vincenzo, e che il tuo ricordo rimanga vivo nei cuori di tutti coloro che lottano per un’Italia libera da ogni forma di malavita. La Rai ha acquisito i diritti del documentario che racconta la sua storia e che andrà in onda nei prossimi giorni”.

Roberto Sergio poi conclude il suo post:

“Caro Vincenzo, ti ho abbracciato più volte in questo ultimo anno e nel salutarti per l’ultima volta sono certo che potrai, prima possibile, tagliare la tua lunga barba bianca in Paradiso, dove ti sei riunito alla amata moglie Augusta e a tuo figlio Nino, eroe della nostra amata Italia”.

Ecco, c’è anche questa Rai. Travolta dalle polemiche di tutti questi giorni che hanno occupato gli organi di informazione, ci piace parlare della televisione pubblica anche per iniziative come queste. Iniziative che ci fanno ricordare che fra mille cose negative, è bello ricordarci e ricordare anche quanto di positivo ci circonda, compresa, televisivamente parlando, questa serata sulla terza rete in arrivo.

Mi piace ricordare, su questi temi, una introduzione di Corrado in una Domenica in del 1978, a pochi giorni dal rapimento dell’onorevole Aldo Moro e dal massacro della sua scorta da parte delle Brigate rosse. Corrado, indimenticato ed indimenticabile conduttore televisivo, ebbe a dire: “I buoni sono molto di più dei cattivi, forse se i buoni si mettono insieme e sono solidali fra di loro, forse in cattivi non troveranno il terreno adatto“.

Una prima e seconda serata su Rai3 “Io so chi siete” con Riccardo Iacona

E’ prevista dunque una prima e seconda serata di Rai3 dedicata alle vittime della mafia, il prossimo 7 maggio, con un dibattito in diretta e la programmazione del documentario di Alessandro Colizzi “Io lo so chi siete” già disponibile su Rai play. La conduzione della serata dovrebbe essere affidata al buon Riccardo Iacona.