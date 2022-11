Lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 7:15 parte l’avventura sulla televisione generalista di Viva Rai2, il nuovo programma di varietà diretto e condotto da Fiorello e diffuso naturalmente, come da titolo, dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La sorella minore della primogenita del panorama televisivo nazionale dunque ospiterà, con tutta la storia che conosciamo rispetto al suo percorso di arrivo nel piccolo schermo italico, questo nuovo spettacolo di varietà che il nostro Fiore nazionale sta già testando da qualche tempo, dapprima sul suo profilo Instagram e più recentemente pure dal portale di Rai play. Ad accompagnare nel palinsesto di Rai2 questo nuovo programma siamo in grado di anticipare che è in arrivo una nuova produzione che si chiamerà Video box, di cui ora vi racconteremo i contorni.

Tornando però a Viva Rai2 giova ricordare poi, come scritto da queste parti, che avrà una seconda visione televisiva proprio sulla rete principale della Rai, la sorella maggiore di Rai2, ovvero la Rete 1 che avrebbe dovuto ospitarlo fra le sue braccia, ma che avrà comunque l’opportunità di coccolarselo in terza serata, dalle parti di Marzullo o dintorni, quando appunto verrà riproposta la puntata del mattino di Viva Rai2, in una sorta di gemellaggio televisivo, mai più appropriato come in questo caso.

Fiorello poi potrebbe “pillolare” qua e la nel palinsesto televisivo Rai nelle forme e nei contenuti che scopriremo solo vivendo, ma in qualche modo l’anima, o qualcosa che le assomiglia, se non proprio lui in carne e ossa, continuerà come accennato anche dopo il termine di Viva Rai2, alle ore 8 cioè, quando partirà Video box. Dagli studi Rai di via Asiago, per circa una mezz’ora, vedremo scorrere alcuni personaggi comuni, che avranno qualcosa da dire, da fare, da dimostrare, il tutto catturato da una telecamera in uno stile appunto da video box, un po’ come accadeva nell’omonimo programma nella Rai3 di Angelo Guglielmi.

Sono tanti infatti che mandano video e richieste di partecipazione proprio al programma mattutino di Fiorello che quindi avranno spazio di dire la loro proprio in questo programma che andrà in onda su Rai2 fra le 8 e le 8 e mezza, proprio dagli studi Rai della sede della radiofonia pubblica. Sarà una trasmissione a caccia di “talenti” in una girandola di esibizioni con cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere. Appuntamento dunque per l’approdo di Video box su Rai2 a partire da lunedì 5 dicembre, subito dopo la prima puntata di Viva Rai2 e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il tutto con la collaborazione della struttura radiofonica della televisione pubblica di via Asiago in Roma.