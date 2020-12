“Viaggio nella Grande bellezza” ritorna a Natale su Canale 5

Aggiungiamo un tassello alle strenne natalizie dei canali Mediaset e in particolare di Canale 5. Innanzitutto ricordiamo che da queste pagine abbiamo cominciato ad assaporare il palinsesto che sarà per le tre reti generaliste. Abbiamo sottolineato lo stop dei programmi di infotaiment e intrattenimento, così come le loro riprese che si prospettano a gennaio.

Ora entriamo nel vivo delle festività natalizie e certamente tra di voi si cela chi, sistematicamente, attende questo periodo per capire chi trasmetterà cosa nel vivo delle festività, dunque eccoci accontentati da un primo assaggio dato da Cesare Bocci, ospite dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show del 2 dicembre 2020. Costanzo scambia due parole con l’ospite elencando i successi dell’attore, compresa la vittoria di Ballando con le Stelle avvenuta due anni fa, nel 2018.

Approfittandone, il giornalista e conduttore cita anche Viaggio nella grande bellezza, il programma che celebra le meraviglie del nostro paese. Bocci rivela che per il giorno di natale (dunque per venerdì 25 dicembre 2020) è previsto un nuovo appuntamento su Canale 5:

Una puntata speciale sul Natale, a Natale. Sarà un viaggio in tutto quello che abbiamo di straordinario in Italia. Dall’arte alla cultura: Venezia, Firenze, Torino eccetera. Un’esperienza per me straordinaria.

Secondo le informazioni che abbiamo potuto recuperate per il web, aggiungiamo che tra le città che potremmo vedere dovrebbe esserci anche Siena (dove le registrazioni sarebbero state fatte lo scorso settembre come riporta Siena News) ma anche Assisi.

Per Viaggio nella grande bellezza si tratterà del secondo appuntamento dopo la puntata dedicata a Città del Vaticano trasmessa il 18 dicembre 2019 (ottennendo alla prima visione un ascolto di 2,3 milioni di telespettatori ed il 12,3% di share) e replicata lo scorso 17 marzo 2020 sempre su Canale 5.

Parentesi per gli amanti de Il commissario Montalbano. In queste settimane Rai 1 sta trasmettendo le repliche delle stagioni passate della popolare fiction, Cesare Bocci (che fa parte del cast nel ruolo di Mimì Augello) afferma: “Credo che un nuovo episodio andrà in onda all’inizio del prossimo anno“.