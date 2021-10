Debutta oggi su La7, sabato 9 ottobre 2021, in prima serata Versailles un period drama ambientato all’interno della corte del futuro Re Sole per raccontare come il ventottenne Luigi XIV sia riuscito a circondarsi di una corte ricca e sfarzosa, contribuendo alla costruzione dell’omonima Reggia ancora oggi ammirata da milioni di turisti. Dopo i sabati trascorsi nel Regno Unito di Downton Abbey, La7 cambia epoca e nazione e porta il pubblico nello sfarzo della corte di Francia del 1600.



Versailles la trama

Versailles ci catapulta nel 1667, siamo alla corte di Luigi XIV da poco diventato a tutti gli effetti re di Francia dopo la morte della madre Anna d’Austria, reggente del regno in nome del figlio. Luigi è ancora turbato dagli eventi della Fronda, la rivolta di parlamentari e aristocratici contro il potere assoluto esercitato dalla madre e dal cardinale Mazzarino e così decide di spostare la sua reggia nella tenuta da caccia del padre a Versailles.

Volendo attirare i nobili francesi e al contempo controllarli, Luigi decide di dar vita alla trasformazione della tenuta in una vera e propria Reggia un capolavoro architettonico la cui costruzione è durata tre decenni. Luigi XIV vi si trasferisce nel 1682 ed è all’interno della Reggia che prendono vita gli intrighi, gli amori, le rivalità che animano la serie.

Il re e la sua corte sono costantemente al centro di cospirazioni ordite da nobili insoddisfatti e da spie straniere e questo finisce per isolare sempre più il Re che chiuso nel suo lusso dorato si trasformerà in quello che conosciamo come il Re Sole.

Versailles e il contesto storico

Naturalmente siamo davanti a un’opera di finzione e non a un documentario quindi qualche inesattezza storica è presente, così come la cura dei personaggi, le inverosimiglianze fisiche, l’eccessiva semplificazione sono elementi necessari per portare a casa l’opera televisiva. Quello che dalla serie tv traspare è il lusso e la potenza di un regno come quello di Luigi XIV, segnato dalla costruzione di una reggia che ha rappresentato una cesura anche fisica tra la monarchia e il popolo.

Al tempo stesso Luigi XIV non è più primus inter pares, ma ribadisce la propria distanza gerarchica rispetto al resto dell’aristocrazia anche imponendo rigide regole e un rigoroso cerimoniale. Il Sole diventa l’emblema del suo regno e della sua figura.

Versailles il cast

Il protagonista, il Re Sole, è interpretato da George Blagden (visto in Vikings) che in diverse interviste nel corso degli anni trascorsi nel ruolo, ha sottolineato la complessità di un personaggio che nascondeva segreti e fragilità chiudendosi sempre più nel lusso della sua corte. Il fratello Filippo Duca d’Orleans è interpretato da Alexander Vlahos, mentre Chevalier de Lorraine è Evan Williams.

Fabien Marchal, capo delle guardie di palazzo, è Tygh Runyan mentre Stuart Bowman interpreta Alexandre Bontemps. Noemie Schmidt è Enrichetta d’Inghilterra prima moglie di Filippo, Francoise Athenais marchesa di Montespan è interpretata da Anna Brewster.

Versailles, dove è stato girato

Secondo le cronache del 2015, Versailles è stata la serie tv più costosa mai realizzata in Francia con un budget di 30 milioni di euro. La stessa Reggia di Versailles risulta come sede di alcune delle riprese della serie tv. Sono stati utilizzati anche altri castelli come quello di Fontainableau, di Rambouillet, di Maisons-Lafitte, di Pierrefonds o l’abbazia di Royaumont

Versailles, quante stagioni ci sono

Versailles è una serie tv franco-canadese, prodotta da Canal+ e SuperChannel (Canada) distribuita nel Regno Unito da BBC Two e da Ovation negli Stati Uniti. La prima stagione è andata in onda a novembre del 2015 in Francia. Dopo la prima stagione di Versailles che debutta stasera su La7, ne sono state realizzate altre due una uscita nel 2017 e un’altra nel 2018. E proprio nel 2018 le tre stagioni sono state caricate in Italia su Netflix in streaming.

Versailles, la programmazione

Versailles ha in tutto 3 stagioni da 10 episodi ciascuna per un totale di 30 episodi. La programmazione di La7 prevede la messa in onda di 3 episodi per sera. A meno di clamorosi crolli negli ascolti, in 10 settimane La7 dovrebbe trasmettere tutti gli episodi realizzati della serie tv. In ogni caso per chi avesse voglia di recuperarla o se dovesse essere sospesa, le tre stagioni di Versailles sono in streaming su Netflix.