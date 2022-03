Nuova avventura televisiva per Veronica Maya, che, secondo quanto risulta a TvBlog, dal 19 marzo prossimo su Rai2 sarà alla guida de La Risposta giusta, game che punta a raccontare l’Italia che non si ferma. Nel dettaglio, il programma – branded content prodotto da Libero Produzioni Televisive – darà spazio all’Italia più attiva in progetti di solidarietà, cultura, salvaguardia dell’ambiente, portando alla ribalta le storie e le esperienze di buone pratiche del nostro Paese, nel solco della sostenibilità. Previste testimonianze in studio, ma anche il supporto di filmati originali ed esclusivi.

La risposta giusta è un vero proprio gioco in cui la risposta giusta – appunto – sarà quella che i protagonisti delle storie e dei progetti hanno saputo mettere in campo con iniziative legate alla sostenibilità, e con storie di associazioni, fondazioni, aziende che con il proprio operato creano un impatto positivo per le comunità e per l’ambiente.

La risposta giusta è lo spin off del programma L’Italia che fa, branded content andato in onda su Rai2 nel 2020 dedicato agli enti non profit e alle aziende impegnate sul fronte della responsabilità sociale di impresa, condotto dalla stessa Veronica Maya.

Il programma è di Marco Falorni e Andrea Frassoni ed scritto con Adriano Bonfanti. Il regista è Riccardo Recchia, il produttore esecutivo Simone De Berardis, mentre il delegato Rai è Luca Bredy. Va segnalato che in redazione ci sono anche giornalisti di carta stampata che hanno avuto lunghe degenze in ospedale a causa di gravi malattie (tumori, anoressia, HIV, malattie rare, etc) e che in questo senso offriranno punti di vista unici.