L'Italia Che Fa, l'impegno civile sbarca su Rai 2: anticipazioni e diretta della puntata di lunedì 1° giugno 2020

Di Ivan Buratti lunedì 1 giugno 2020

Anticipazioni, diretta e recensione del nuovo programma del pomeriggio di Rai 2

Una nuova trasmissione si affaccia nella programmazione diurna di Rai 2. È L'Italia che fa, che segna il ritorno alla conduzione di Veronica Maya, in onda dal lunedì al venerdì, alle 16.10. Il programma nasce con l'intento di presentare ai telespettatori storie e progetti di impegno civile, sostenuti da organizzazioni ed enti che sin da prima dell'emergenza COVID-19 hanno dedicato forza ed energia al bene comune. Il primo appuntamento con L'Italia che fa è per oggi, 1° giugno 2020, subito dopo la messa in onda di Detto fatto. Tvblog seguirà in diretta la puntata, di cui sarà fornita successivamente la recensione.

Ogni puntata, quattro storie pensate per coinvolgere il pubblico, che fungeranno sia da ponte tra attori e potenziali beneficiari, sia da esempi per tutti coloro che vorranno impegnarsi in prima persona, prendendo parte a progetti di utilità sociale. All'indirizzo email sportello@italiachefa.it, infatti, sarà possibile inviare segnalazioni, inviti e proposte.



L'Italia che fa, anticipazioni della prima puntata del 1° giugno 2020

Tra gli ospiti che interverranno durante la prima puntata, l'attore e conduttore Paolo Kessisoglu ed Elisabetta Soglio, responsabile del settimanale del Corriere della Sera "Buone Notizie", ospita fissa per tutta la settimana. Insieme a loro, Veronica Maya presenterà il progetto EXMÈ, che nel quartiere Santa Teresa di Pirri di Cagliari ha contribuito alla trasformazione dell'area dell'Ex Mercato Civico in un polo ricreativo per giovani e un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà.



L'Italia che fa, il programma

è un format branded content ideato, scritto, realizzato e prodotto da Libero Produzioni Televisive in collaborazione con Rai Pubblicità. L'Italia che fa è un programma di Marco Falorni e Andrea Frassoni. La regia è affidata a Giovanni Caccamo, mentre la direzione della fotografia a Giorgio Gorgatti. La scenografia è di Barbara Fizzotti.