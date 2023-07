Certi giri della vita (e della televisione) sono imprevedibili. Prendete il caso di Veronica Gentili, la giornalista attualmente impegnata a Controcorrente su Rete4 che dopo l’estate – come anticipato dal nostro Massimo Falcioni oltre un mese fa – prenderà il posto di Belen Rodriguez alla conduzione di un programma storico di Mediaset come Le Iene.

Nell’ambiente televisivo da qualche giorno – e con più insistenza da quando Pier Silvio Berlusconi da Cologno Monzese ha annunciato ufficialmente il cambio di guardia alla guida della trasmissione di Italia 1 – circola una voce che riporta un curioso aneddoto risalente a qualche anno fa.

Era il 2013 e Veronica Gentili, che all’epoca veniva presentata come blogger e attrice e che frequentava la tv solo attraverso sporadiche ospitate a talk show, provò ad entrare nella squadra de Le Iene, in veste di inviata. Il servizio preparato per l’occasione però non andò mai in onda. Per scelta condivisa tra le parti, per sopraggiunti impegni professionali della giornalista o per un contenuto ritenuto non all’altezza della trasmissione ideata da Davide Parenti? La risposta a questo ingenuo e innocuo quesito arriverà, se arriverà, presumibilmente quando la conduttrice romperà il silenzio (al momento non parla, a quanto pare lo farà soltanto a ridosso della messa in onda della prima puntata stagionale de Le Iene).

La certezza è che a distanza di dieci anni per la Gentili è arrivata la chiamata che potrebbe svoltare la sua carriera e che, guarda alle volte i casi della vita, le consentirà di arrivare addirittura alla conduzione di un programma che fino a dieci anni prima non aveva raggiunto come inviata.

Come vi abbiamo raccontato ben prima della presentazione dei palinsesti del Biscione, il gruppo di lavoro de Le Iene non avrebbe accolto con particolare entusiasmo la notizia dell’arrivo della Gentili, per via della sua scarsa riconoscibilità agli occhi del pubblico di Italia 1. Rete, che, in verità, l’ha conosciuta già nel 2021, ai tempi di Buoni o cattivi. Non esattamente un successo, considerando lo share medio intorno al 4%, davvero poco per un prime time di Italia 1.

In conclusione, va ricordato che pubblicamente nei giorni scorsi Le Iene hanno dato il benvenuto a Veronica Gentili con un post social cordiale.