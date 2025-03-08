Verissimo, ospiti oggi sabato 8 e domenica 9 marzo 2025: Riccardo Scamarcio, Elodie, Pierdavide Carone e il ricordo di Eleonora Giorgi

Chi sono gli ospiti di Verissimo di oggi sabato 8, e di domenica 9 marzo 2025? Il programma di interviste del weekend di Canale 5 va in onda il sabato dalle 16:30 e la domenica dalle 16:00, con la conduzione di Silvia Toffanin, stabilmente alla guida del programma dal 2006.

In ogni puntata la conduttrice accoglie personaggi del mondo dello spettacolo, dalla tv alla musica, passando per il cinema: ognuno porta il racconto della sua vita e delle sue esperienze, accolto in studio dagli applausi del pubblico e da clip che ne ripercorrono la carriera e i momenti personali più intensi. Non mancano anche le storie di gente comune, legate all’attualità, con interviste sempre faccia a faccia con la conduttrice, diventate ormai un marchio di fabbrica del programma.

Verissimo, ospiti oggi

Verissimo, ospiti 8 marzo 2025

Il programma propone un’intervista ritratto per Riccardo Scamarcio, dal 20 marzo al cinema con il film “Muori di lei”. In studio, anche la carriera internazionale in piena ascesa del ballerino e coreografo nato ad Amici Giuseppe Giofrè, il cui recente video in cui balla con Jennifer Lopez è diventato virale. E sempre dal talent show le difficoltà affrontate e la rinascita del cantautore Pierdavide Carone, vincitore di Ora o Mai Più.

Inoltre, nozze in vista per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata a Uomini e Donne. In studio, infine, anche Patrizia Rossetti, volto molto amato della tv, che da oltre 40 anni entra con il suo sorriso nelle case degli italiani.

Verissimo, ospiti 9 marzo 2025

Ospite Elodie, che dal 13 marzo, in veste d’attrice, sarà al cinema con il film “Gioco Pericoloso”. Silvia Toffanin ricorderà con la sua ultima intervista rilasciata proprio a Verissimo, Eleonora Giorgi, scomparsa a 71 anni a causa di un tumore al pancreas. L’attrice, che ha affrontato in maniera esemplare la sua malattia, aveva scelto di condividere con il pubblico del programma tutto il decorso della sua malattia, senza mai perdere la sua solarità e ottimismo.

Inoltre, spazio ai racconti di un simbolo della canzone come Rita Pavone, in veste di scrittrice, a Samantha de Grenet e a Guenda Goria, che parlerà per la prima volta del complicato intervento che ha dovuto affrontare, a soli tre mesi di vita, il suo piccolo Noah. Infine, in studio, tutta l’energia e l’umanità di Rocco Hunt.

Dove vedere le puntate di Verissimo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinty e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Verissimo in replica

Il programma va in onda in replica su La 5, il sabato alle 12:30 e la domenica alle 12:00 (gli orari potrebbero variare). Ogni fine settimana vanno in onda le puntate della settimana precedente.