Pierdavide Carone vince Ora o mai più 2025

E’ Pierdavide Carone il vincitore della terza edizione di Ora o mai più, la prima condotta da Marco Liorni. Carone con il 53% (voto del pubblico in studio e dei coach) ha avuto la meglio su Matteo Amantia, fermato al 47%, con cui si è sfidato nel duello finale. Una vittoria scritta se non nero su bianco, quasi. Quella di Carone è stata una galoppata senza troppi ostacoli, partito sin da subito sotto le migliori previsioni, su 7 puntate svolte, ne ha vinte addirittura quattro compreso quest’ultimo appuntamento.

Durante la finale (qui seguita live), Pierdavide ha potuto ringraziare Gigliola Cinquetti, la coach che l’ha seguito e supportato per tutto il corso dell’avventura:

“Hai perfetto incarnato il ruolo che ti spettava lasciandomi tutto lo spazio che mi serviva, privandoti di parte del tuo repertorio per far sì che io potessi cantare qualcosa di – magari – più peculiare“.

La classifica generale finale ha visto, oltre i primi due classificati Pierdavide Carone a 109 punti e Amantia a 77 punti, al terzo posto Pago (72 punti), Antonella Bucci staccata di un solo punto (71 punti) fuori dal podio, Valerio Scanu in quinta posizione (70 punti), Loredana Errore sesta (69 punti), Carlotta al settimo posto (50 punti), mentre a chiudere è Anonimo Italiano (36 punti).

L’inedito di Pierdavide Carone, Non ce l’ho con te

Nell’ultima puntata di Ora o mai più tutti i cantanti in gara hanno potuto portare il loro inedito presentandolo al pubblico per la prima volta live. Il titolo del nuovo brano di Pierdavide Carone è Non ce l’ho con te.

Carone a Domenica IN prima del San Marino Song Contest

Attorno alla vittoria di Pierdavide Carone si è creato anche del dibattito. Ad esempio sul web, ed in particolare su X, il nome di Carone già rimbalzava come papabile vincitore. Non solo alla luce della finale registrata (elemento che spesso facilita lo spoiler più selvaggio), ma anche dando un’occhiata agli ospiti di Domenica IN di domani in cui Carone è apparso ospite nel comunicato pubblicato ore prima della messa in onda della finale di Ora o mai più. Qualcuno ha gridato allo spoiler involontario, ma c’è da ricordare che Carone sarà impegnato tra una settimana esatta in un’altra avventura, quella di San Marino Song Contest, dove gareggia con un altro inedito dal titolo “Mi vuoi sposare?”.

Di certo c’è che Ora o mai più ha certamente ridato sprint alla vita professionale di Carone, ora presa da un vortice di nuove esperienze.