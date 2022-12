L’appuntamento fisso ormai da anni con il rotocalco rosa più famoso della tv italiana cambia (per ora) il proprio orario. Se ogni sabato pomeriggio vi sintonizzate su Canale 5 per seguire Verissimo, sappiate che da oggi, sabato 3 dicembre 2022, il programma condotto da Silvia Toffanin anticipa la propria messa in onda (ma solo per il sabato: la domenica resta alle 16:00).

Se infatti solitamente l’appuntamento del sabato è per le 16:10 circa, da oggi potrete seguire le interviste faccia a faccia di Toffanin ai vari protagonisti dell’attualità italiana alle 14:10. Il programma durerà le sue consuete due ore, per concludersi alle 16:00. La linea, poi, passerà ad una puntata di Terra Amara, che al sabato avrebbe il suo spazio alle 14:10, e poi ad un film. Ricapitolando: prima Verissimo, poi Terra Amara, poi un film.

Ma perché questo cambiamento di palinsesto? Sebbene da Mediaset non sia giunta nessuna comunicazione ufficiale in merito, la scelta di anticipare Verissimo di un paio d’ore potrebbe essere legata all’ingresso dei Mondiali di Calcio che si stanno disputando in Qatar nello fase più calda del torneo, ovvero quella delle partite ad eliminazione diretta.

Da oggi, infatti, iniziano gli ottavi di finale: alle 16:00 Raiuno manda in onda Olanda-Stati Uniti, seguita alle 20:00 da Argentina-Australia. Gare che dovrebbero attirare un pubblico sempre più numeroso e che hanno spinto in quel di Mediaset a preservare Verissimo, senza mandarlo in pausa ma, più semplicemente, anticipandolo.

Lo stesso ragionamento sarà applicato sabato prossimo, 10 dicembre, quando ci saranno i quarti di finale e Verissimo andrà in onda ancora alle 14:00 (seguito sempre da un episodio di Terra Amara e da un film), così come potrebbe avvenire -manca ancora una conferma- il 17 dicembre, quando alle 16:00 andrà in onda la finale per il terzo e quarto posto. Poi, le cose dovrebbero tornare al loro posto, e Verissimo dovrebbe riprendersi il suo solito orario, come così Terra Amara dovrebbe tornare all’appuntamento più esteso.