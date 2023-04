Quella di domenica prossima sembra avere tutto per essere una puntata particolarmente interessante di Verissimo. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà Ilary Blasi. Per la conduttrice dell’Isola dei famosi, in partenza lunedì 17 aprile su Canale 5, si tratterà della prima uscita televisiva dopo la rottura con il marito Francesco Totti.

Nel corso dell’intervista con l’amica Toffanin, la Blasi parlerà anche della sua situazione sentimentale e della tanto chiacchierata fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma? A queste inevitabili domande non esistono, al momento, risposte certe, anche perché la registrazione negli studi di Cologno Monzese deve ancora avere luogo.

Non è finita. Nella puntata di domenica Verissimo metterà a segno un altro colpo televisivo. Infatti, sempre in base alle indiscrezioni in nostro possesso, nel salotto di Canale 5 ci sarà l’ex segretario particolare di Joseph Ratzinger, padre Georg Gänswein. La presenza del Prefetto della Casa Pontificia, autore del libro Nient’altro che la Verità, non arriva in un giorno qualunque, bensì domenica 16 aprile, quando l’ex Papa Benedetto XVI, scomparso lo scorso 31 dicembre, avrebbe compiuto 96 anni. Si tratta della prima volta di don Georg nello studio di Verissimo, mentre un mese fa circa era stato ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti, su Rai1 (poco prima della morte di Ratzinger, invece, il Monsignore aveva rilasciato un’intervista a a Ezio Mauro per il programma La scelta, andata in onda il 5 gennaio in seconda serata su Rai3).

Rimanendo dalle parti di Verissimo, ma – come si suol dire – passando dal sacro al profano, TvBlog è in grado di anticipare anche che la situazione di ‘isolamento’ del Grande Fratello Vip all’interno di Mediaset è destinata a cambiare (come avevamo scritto). Un primo importante segnale, in questo senso, arriva dal fatto che nelle prossime settimane tra gli ospiti del programma del pomeriggio del weekend di Canale 5 è previsto che ci sia Milena Miconi, reduce proprio dalla partecipazione al discusso reality show. La Miconi, arrivata ad un passo dalla finale, non sarà l’unica a ricevere l’invito della Toffanin. Dal reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, è molto probabile che a Verissimo nell’immediato futuro torni l’opinionista Sonia Bruganelli (come fatto dalla collega Orietta Berti pochi giorni fa).