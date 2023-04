Indifferenza è il vocabolo che descrive con puntualità quanto è accaduto negli ultimi tempi dalle parti di Mediaset nei confronti del Grande Fratello Vip. Il punto di svolta, come noto, è stata la presa di posizione dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi che a inizio marzo aveva richiamato la produzione del reality show in onda su Canale 5, accusata di offrire, per via dell’abuso di parolacce, uno spettacolo televisivo poco rispettoso nei confronti del pubblico. Da lì il programma condotto da Alfonso Signorini è cambiato, ma soprattutto è cambiato il clima intorno ad esso.

Per questo non sorprende che, per esempio, la vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sia letteralmente sparita dai palinsesti di Mediaset. Sembrano lontani anni-luce i tempi del gioco di squadra del Biscione, che riempiva i suoi contenitori con dibattiti su dibattiti relativi alle dinamiche sviluppatesi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Una sorta di auto-promozione, necessaria per alimentare l’interesse nei confronti di un determinato prodotto tv.

Ora, invece, tutto tace, per una precisa direttiva editoriale.

A Mattino Cinque come a Pomeriggio Cinque, dove martedì il commento al Gf Vip appena concluso è stato relegato ad un flash a fine diretta. Ma il segnale più clamoroso dell’isolamento di cui è oggetto il Grande Fratello Vip è evidentemente quello che arriva da Verissimo, trasmissione-manifesto di Mediaset. Nel salotto di Silvia Toffanin da oltre un mese non c’è traccia dei concorrenti del GF Vip. L’ultimo al quale è stata concessa l’ospitata è Antonino Spinalbese, a inizio marzo, da tempo uscito dal gioco. Per il resto, niente intervista né alla vincitrice, né tantomeno alle coppie che si sono create all’interno del programma, da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, a Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro, passando per Edoardo Tavassi con Micol Incorvaia, che solitamente attraggono l’interesse del pubblico abituato a un certo tipo di televisione.

Sebbene la sensazione sia che la situazione possa sbloccarsi presto, con il nulla osta che potrebbe scattare per alcuni ex gieffini, un fatto sembra incontrovertibile: Mediaset sta provando a dimenticare l’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip.