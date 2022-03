Verissimo domenica e la data di chiusura su Canale 5 della stagione 2021-2022

Mentre prosegue la cavalcata nell’etere televisivo nostrano nei fine settimana pomeridiani di Canale 5, Verissimo sta per vedere la bandiera a scacchi ed è quasi tempo di bilanci per questa trasmissione. Questo mese infatti terminerà il percorso nella stagione televisiva 2021-2022 della puntata domenicale di Verissimo, il programma patinatissimo a tutte interviste condotto da Silvia Toffanin, che da questa edizione ha conquistato anche lo spazio della domenica, dopo essere stato appuntamento fisso dei sabati pomeriggi della rete ammiraglia di casa Mediaset da molte stagioni.

Il programma, nel doppio appuntamento settimanale, ha ottenuto finora una media del 16,56% di share pari a 2.353.000 telespettatori, in calo rispetto allo scorso anno quando il programma portò a casa, però nella sola collocazione del sabato, una media del 17,40% di share e 2,5 milioni di telespettatori. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha per altro potuto contare quest’anno, nella puntata della domenica, del traino di Amici di Maria De Filippi, programma questo che si è spostato dalla tradizionale collocazione del sabato pomeriggio, in cui è stato invece posizionato Scene da un matrimonio, quest’ultimo in un primo momento previsto proprio nel pomeriggio del giorno di festa. Successivamente, terminato il varietà condotto da Anna Tatangelo, Verissimo ha potuto contare il sabato pomeriggio sul traino della soap opera Una vita.

Come è noto domenica prossima andrà in onda alle 14 su Canale 5 una puntata di Amici denominata “Verso il serale” che concluderà di fatto il percorso pomeridiano nel giorno di festa del programma diretto e condotto da Maria De Filippi. Il sabato successivo infatti partirà il serale del più celebre e visto talent show della televisione italiana. Contestualmente, anzi per la precisione la settimana dopo, ovvero domenica 27 marzo, termina il percorso televisivo della puntata domenicale di Verissimo, che chiude così il suo ciclo, almeno nell’emissione festiva. Verissimo però continuerà ad andare in onda il sabato pomeriggio e fino al termine della stagione che ragionevolmente dovrebbe accadere alla fine del mese di maggio, come tradizione.

Insomma, concludendo, come direbbe il buon Mike Bongiorno da uno spot di una celebre grappa, non avrai altro Verissimo domenicale senza Maria (De Filippi, naturalmente).