Scene da un Matrimonio su Canale 5 con Anna Tatangelo: quando va in onda, puntate, streaming

Scene da un matrimonio torna nel daytime di Canale 5 con una nuova edizione, ritrutturata nella forma, nei contenuti e nella conduzione. Un format storico che riparte dal suo plot originario per cercare una nuova forma di racconto. Prodotto da Pesci Combattenti, Scene da un matrimonio 2021 vede Anna Tatangelo al debutto come conduttrice.

Scene da un matrimonio, quando va in onda

Il programma avrebbe dovuto debuttare nel daytime della domenica dal 19 settembre 2021 nello slot delle 15.30. Alla vigilia della prima, però, Canale 5 ha annunciato uno slittamento di due settimane per il debutto, riprogrammato quindi per il 3 ottobre, prima del trasfererimento definitivo nel sabato pomeriggio.

Il cambio di programmazione con questa successione di slittamenti e ricollocazioni è da ricercare essenzialmente nelle strategie di controprogrammazione di Canale 5 che ha ‘congelato’ il debutto di SDUM per testare lo spostamento dello Speciale di Amici dalla tradizionale collocazione del sabato pomeriggio alla domenica per trainare la versione festiva di Verissimo e contrastare Domenica In + Da noi… a ruota libera. Il successo del test ha portato Canale 5 a confermare l’accoppiata Amici + Verissimo alla domenica pomeriggio e a spostare Scene da un matrimonio nel primo pomeriggio del sabato.

Scene da un matrimonio 2021 debutta quindi sabato 2 ottobre alle 14.10 e proseguirà per otto settimane nel sabato pomeriggio di Canale 5.

Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo conduttrice

Dimentichiamo il sorriso da ‘stregatto’ di Davide Mengacci e prepariamoci a una ‘invitata’ che partecipa anche emotivamente al giorno più bello per una coppia di innamorati. Dopo qualche esperienza da giurata in talent show (X Factor su tutti), la co-conduzione ne I migliori anni con Carlo Conti su Rai 1 (2016, 2017) e la vittoria in Celebrity MasterChef Italia (2018), Anna Tatangelo debutta alla conduzione televisiva, in un format peraltro storico.

“Con la tv posso entrare nelle case di tanta gente ed è bello mettersi in discussione anche mostrando il proprio lato personale, umano, perché poi il pubblico ti percepisce per come sei davvero. […] Mi metto in gioco improvvisando senza avere un copione e con tutta la mia spontaneità, perché l’obiettivo è immedesimarmi per cogliere e raccontare le loro emozioni […] Sento la responsabilità di raccontare il Paese con i problemi che fanno parte della realtà, ma anche nella sua esigenza di continuare comunque a sognare”

ha dichiarato la Tatangelo all’ANSA.

Scene da un matrimonio, il promo

Dopo la lunga pausa dovuta alle restrizioni dovute al Covid, questa estate sono riprese le celebrazioni dei matrimoni, soprattutto delle feste con parenti e amici. Da qui la ripresa anche delle produzioni dedicate.

Da domani alle 14.10 su #Canale5 arriva #ScenedaunMatrimonio

Ogni sabato @_AnnaTatangelo_ raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie al giorno più bello della loro vita@QuiMediaset_it pic.twitter.com/T8s8nAr9rU — Pesci Combattenti (@PCombattenti) October 1, 2021

Scene da un matrimonio, puntate

La stagione 2021 di Scene di un matrimonio prevede 8 puntate da un’ora.

Scene da un matrimonio, programma

Scene da un matrimonio è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. Regia di Aldo Iuliano, Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli, Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.

Scene da un matrimonio, streaming

Il programma va in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, ma va in onda in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è poi disponibile on demand.