Ora è ufficiale: Amici continuerà ad andare in onda la domenica pomeriggio e non il sabato, come accaduto per le prime due puntate della 21esima edizione. Lo annuncia Mediaset con un comunicato stampa in cui spiega che la variazione di palinsesto è maturata “a seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5“. Amici, con la conduzione di Maria De Filippi, continuerà a fare da traino a Verissimo di Silvia Toffanin.

Che fine fa Scene da un matrimonio? La trasmissione che avrebbe dovuto occupare lo slot della domenica pomeriggio, con Anna Tatangelo al timone, verrà anticipata al sabato, a partire dal 2 ottobre.

Mediaset si dice “molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di “Scherzi a parte”“. Con buona pace di Barbara d’Urso, che fino ai mesi scorsi occupava il palinsesto della giornata festiva tra Domenica Live e Live – Non è la d’Urso.

L’inversione in palinsesto di Amici e di Scene da un matrimonio è una notizia anche per Mara Venier, la cui Domenica In per tutta la stagione dovrà vedersela con un competitor consolidato. In termini di ascolti, per il momento, la competizione diretta con il talent dell’amica Maria De Filippi non sembra averla danneggiata seriamente (anche se nel duello ne esce perdente). Il 13 settembre di un anno fa la prima parte di Domenica In registrava il 14,6% di share con oltre 2 milioni e 200 mila spettatori, mentre un anno dopo il dato è calato soltanto dello 0.2% (e 100 mila teste). Simile l’andamento della seconda puntata, passata dal 2.174.000-14.4% e 1.970.000 14.7% del 2020 al 2.219.000 14%- 1.856.000 13.2% del 2021.