Si avvicina la nuova puntata di Verissimo, in onda sabato prossimo, 10 ottobre, alle ore 16:00 su canale 5. Dopo avervi anticipato la presenza di Lorella Cuccarini, la quale festeggerà i 35 anni di carriera, siamo in grado di svelare un’altra ospite di Silvia Toffanin. Si tratta di Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia reduce da Temptation Island (l’edizione andata in onda a inizio estate con la conduzione di Filippo Bisciglia). La conduttrice televisiva e radiofonica (attualmente è speaker di Radio Zeta del gruppo Rtl 102.5) parlerà della sua carriera e della sua vita privata (interverrà anche Lorenzo Amoruso, il compagno con il quale ha preso parte con successo al reality prodotto da Maria De Filippi).

Ma non è finita qui. Nel salotto della Toffanin arriverà anche, per la prima volta, Can Yaman. L’attore turco, protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno, la serie che ha fatto il pieno di ascolti in questi mesi su Canale 5 e che va in onda il sabato pomeriggio proprio prima di Verissimo. Ricordiamo che nei giorni scorsi, Yaman, molto amato dal pubblico femminile italiano, ha registrato a Roma la sua ospitata a C’è posta per te, in onda però soltanto nel 2021.