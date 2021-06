Per la puntata di Venus Club in onda giovedì prossimo, 3 giugno 2021, Lorella Boccia cala il tris. TvBlog è in grado di anticipare i nomi delle tre ospiti del nuovo appuntamento, il quinto stagionale, del programma di seconda serata di Italia 1.

Si tratta di Diletta Leotta, di Michela Giraud e di Ema Stokholma. La prima, volto di Dazn, è – come ormai sempre più consuetudine – chiacchieratissima per la sua storia d’amore con Can Yaman. Le foto scattate nelle scorse ore a Capri hanno fatto il giro dei social, diventando sin da subito virali. La seconda è la stand up comedian la cui popolarità ha avuto un picco dopo la partecipazione al fenomeno televisivo dell’anno, ossia Lol Italia. La terza è la dj e conduttrice radiofonica di Radio 2 che in tempi recenti ha confessato un passato famigliare molto complicato.

La puntata della scorsa settimana di Venus Club (iniziata alle 23.44 e con ospiti Anna Tatangelo, Flaminia Bolzan e Micol Ronchi) aveva fatto registrare il 3,84% di share, con poco più di 400 mila spettatori.

Venus Club è un programma tv prodotto dalla Arcobaleno Tre, firmato da Marco Salvati e scritto con Armando Vertorano e Marco Zampetti. Nel cast fisso del late show tutto al femminile ci sono le opinioniste di eccezione Iva Zanicchi e Mara Maionchi, il cui compito è di commentare dal loro tavolino in prima fila quello che accade in studio, realizzato con le sembianze di un locale notturno.

Ma anche Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che prepara cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste e l’artista Eman Rus, autrice di fotomontaggi.