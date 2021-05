Giovedì prossimo, 27 maggio 2021, su Italia 1 andrà in onda la quarta puntata di Venus Club, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda ogni settimana in seconda serata. TvBlog è in grado di anticipare che l’ospite del nuovo appuntamento del late show tutto al femminile sarà Anna Tatangelo.

La cantante 34enne è in promozione con Serenata, il brano uscito a fine aprile e lanciato nella speranza che diventi uno dei tormentoni estivi.

Nella puntata di giovedì prossimo saranno presenti anche la criminologa Flaminia Bolzan e l’attrice Micol Ronchi.

Le prime tre emissioni di Venus Club hanno fatto registrare la media del 5,4% di share, con l’appuntamento di giovedì scorso (ospite Elisa Isoardi) che non è andato oltre il 3,75% e i 400 mila spettatori, con un calo dovuto alla partenza anticipata alle 23.35 e al traino debole della partita-evento Bomber Vs King.

Ricordiamo che Venus Club è un programma tv prodotto dalla Arcobaleno Tre, firmato da Marco Salvati e scritto con Armando Vertorano e Marco Zampetti. Nel cast fisso ci sono le opinioniste di eccezione Iva Zanicchi e Mara Maionchi, il cui compito è di commentare dal loro tavolino in prima fila quello che accade in studio, realizzato con le sembianze di un locale notturno.

Ma anche Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che prepara cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste e l’artista Eman Rus, autrice di fotomontaggi.