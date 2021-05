Giovedì prossimo, 20 maggio 2021, su Italia 1 andrà in onda la terza puntata di Venus Club, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda ogni settimana in seconda serata. TvBlog è in grado di anticipare che l’ospite del nuovo appuntamento del late show tutto al femminile sarà Elisa Isoardi.

La conduttrice, per quasi due decenni volto della Rai, si racconterà a tutto tondo, ma non rivelerà il suo futuro televisivo. Reduce dall’esperienza da naufraga all’Isola dei famosi, Elisa Isoardi è in procinto di approdare alla conduzione di un programma Mediaset, molto probabilmente collocato nel weekend. Le indiscrezioni su Canale 5 o su Rete 4, ma per il momento manca l’annuncio ufficiale.

Tornando a Venus Club (qui la nostra recensione), nella puntata di giovedì prossimo saranno presenti anche l’avvocato e scrittrice Ester Viola e la sensual coach Bettina Zagnoli.

Le prime due puntate hanno fatto registrare la media del 6,2% di share, con trend in crescita. L’appuntamento di stasera andrà in onda leggermente prima rispetto alle scorse settimane, in quanto in prima serata non è prevista la replica di Freedom, bensì la partita benefica (in favore delle donne vittime di violenza) tra i Bomber di Bobo Vieri e i King di Luca Argentero e Daniele De Rossi.

Venus Club è un programma tv prodotto dalla Arcobaleno Tre, firmato da Marco Salvati e scritto con Armando Vertorano e Marco Zampetti. Nel cast fisso ci sono le opinioniste di eccezione Iva Zanicchi e Mara Maionchi, chiamate a commentare dal loro tavolino, in prima fila quello che accade in studio, realizzato con le sembianze di un locale notturno. Ma anche Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che prepara cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste e l’artista Eman Rus, autrice di fotomontaggi.