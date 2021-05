A partire da questa sera, giovedì 6 maggio 2021, in seconda serata su Italia 1, andrà in onda la prima puntata di Venus Club, il nuovo programma condotto da Lorella Boccia, con la partecipazione di Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

La prima edizione di Venus Club sarà composta da quattro appuntamenti settimanali, ogni giovedì sera, fino al prossimo 27 maggio.

Venus Club sarà un late show al femminile, dove ospiti provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento si metteranno in gioco con sfide e domande.

Le due ospiti di questa prima puntata saranno la cantante Elettra Lamborghini, attualmente anche opinionista de L’Isola dei Famosi (insieme a Iva Zanicchi), che parlerà, senza freni, del suo rapporto con gli uomini, e la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte FumettiBrutti, che parlerà della sua difficile adolescenza da trans e delle difficoltà di identificazione di genere.

Iva Zanicchi e Mara Maionchi ricopriranno il ruolo di opinioniste che commenteranno, dal loro tavolino, tutto quello che accadrà in studio che avrà una scenografia ispirata ad un locale notturno.

A Venus Club, saranno presenti anche Daniela Istrate, campionessa di “flair bartender”, che preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata da Micol Arpa Rock, arpista che reinterpreterà i classici del rock con l’arpa classica, e un cast fisso formato da ballerine, pole dancer e contorsioniste. In ogni puntata, inoltre, ci saranno anche fotomontaggi inediti, dedicati agli ospiti, firmati dall’artista Eman Rus.

Anticipato, circa un mese fa, da noi di TvBlog, Venus Club è il secondo programma condotto in solitaria da Lorella Boccia, dopo Rivelo, andato in onda su Real Time dal 16 novembre 2018 al 5 marzo 2020.

Come conduttrice, la ballerina lanciata da Amici ha lavorato anche nel daytime del talent show di Maria De Filippi e in un’edizione di Colorado.

Su TvBlog, dopo la messa in onda della prima puntata, sarà disponibile una recensione.