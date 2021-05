Giovedì prossimo, 13 maggio 2021, su Italia 1 andrà in onda la seconda puntata di Venus Club, il programma condotto da Lorella Boccia che ha debuttato in seconda serata una settimana fa. TvBlog è in grado di anticipare che le ospiti del nuovo appuntamento del late show tutto al femminile saranno Alessandra Amoroso e Francesca Manzini.

La cantante (in promozione per il suo nuovo singolo Sorriso grande) nata ad Amici (come la Boccia) e la conduttrice-imitatrice di Striscia la notizia si racconteranno con la padrona di casa, lasciandosi andare a confidenze e rivelazioni, in un contesto televisivo che punta molto sulla freschezza.

In studio non mancheranno, al fianco della futura mamma Lorella Boccia, le due opinioniste d’eccezione, ossia Iva Zanicchi e Mara Maionchi, chiamate a commentare dal loro tavolino, in prima fila quello che accade in studio, realizzato con le sembianze di un locale notturno.

La prima puntata di Venus Club (qui la nostra recensione), in onda giovedì scorso dalle 00.25 all’1.17, è stata vista da una media di 372 mila spettatori per una share di poco inferiore al 6%. Un dato positivo considerando il traino debole della prima serata (con Gli Album di Freedom di Roberto Giacobbo ben sotto il 4% di share) e la concorrenza di programmi già consolidati.

Venus Club è un programma tv prodotto dalla Arcobaleno Tre, firmato da Marco Salvati e scritto con Armando Vertorano e Marco Zampetti. Del cast fisso fanno parte anche Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che prepara cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste e l’artista Eman Rus, autrice di fotomontaggi.