Venier alla Fagnani: “Vengo ospite a Belve, visto che date un sacco di soldi”

Francesca Fagnani ospite a Domenica In per lanciare Belve, ma le vere frecciate arrivano da Mara Venier: “Date un sacco di soldi. Come mai vengono tutti a farsi intervistare e non hanno paura di te?”

Sulla carta una classica promozione alla vigilia della ripartenza di Belve, nei fatti un faccia a faccia pepato, dove i ruoli si invertono clamorosamente.

A Domenica In le vere frecciate sono quelle rivolte da Mara Venier a Francesca Fagnani. Battute, accompagnate da sonore risate, che però nascondono stralci di sincerità.

“Un successo pazzesco queste Belve”, esordisce la Venier. Per poi domandare: “Come mai vengono tutti a farsi intervistare e non hanno paura di te?”. Non proprio il miglior biglietto da visita per una trasmissione che, in teoria, dovrebbe incutere timore.

La Fagnani sorride e incassa: “E’ diventato più facile – ammette – all’inizio era un po’ più complicato. Era un modo che sembrava rude di intervistare. Adesso vengono sapendo dove arrivano. Arrivano con un approccio diverso anche loro”.

La giornalista ha in mano ha la sua tradizionale agenda rossa. L’obiettivo, infatti, è quello di interrogare la padrona di casa. Perché se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto.

Il giochino funziona. La Venier ricorda la sua giovinezza, i suoi inizi cinematografici e la sua prima notte di nozze, fino a quando lancia la stoccata all’ospite: “Scusa, vengo a Belve così me pagano pure, non ho capito. Visto che date un sacco de soldi, io vengo a Belve”.

Un episodio non proprio isolato, dal momento che la trasmissione di Rai 2 venne evocata dalla stessa conduttrice del contenitore domenicale lo scorso settembre, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. “Gli ospiti vengono a Domenica in e ti dicono ‘non gli chiedere questo, non gli chiedere quello’. Poi vanno a Belve e raccontano di tutto”.

Per la cronaca, Belve tornerà in onda martedì con le partecipazioni di Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè. Fedez, che ha registrato il suo intervento pochi giorni fa, apparirà invece nella puntata del 9 aprile.