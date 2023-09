Domenica In 2023-2024, conferenza stampa in diretta dalle 12:00

Mancava solo Mara Venier alla presentazione dell’offerta autunnale della direzione Intrattenimento Day Time. Infatti per lei e la sua Domenica In era già prevista una conferenza stampa apposita. Oggi è il giorno in cui Mara Venier, insieme al direttore Angelo Mellone, presenterà la quarantottesima edizione dello show domenicale.

L’appuntamento è per le ore 12:00 nella Sala A di viale Mazzini a Roma, dove troveranno spazio i giornalisti, che, come al solito, potranno seguire anche da remoto la conferenza. La nuova edizione che sta per partire è la sesta che Mara Venier condurrà da quando nel 2018 è tornata al timone del programma. Complessivamente invece la quarantottesima edizione di Domenica In rappresenta la quattordicesima edizione guidata dalla conduttrice veneta.

TvBlog ieri ha anticipato quelli che dovrebbero essere gli ospiti del debutto stagionale, che avverrà domenica 17 settembre, alle ore 14:00, su Rai 1. A Matteo Garrone, i Pooh, Stash e Matteo Bocelli, si aggiungerà la madre di Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio. La scorsa settimana, nella sopracitata conferenza stampa di presentazione dell’offerta autunnale dell’Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone aveva rivelato che in questa nuova edizione di Domenica In ci saranno dei cambiamenti.

Il direttore non aveva svelato altro, proprio per rivelare i cambiamenti del programma in vista della nuova stagione nella conferenza stampa odierna. Oggi quindi ci si attende di scoprire quelle che dovrebbero essere le novità di Domenica In. Negli ultimi anni, da quando la conduzione è tornata nelle mani di Mara Venier, più volte sono stati annunciati cambiamenti, che o non sono mai realmente arrivati o hanno avuto scarsissima permanenza nel programma della domenica pomeriggio di Rai 1.

Quali saranno dunque queste novità? Non attendiamo che scoprirle nel corso della conferenza che si terrà fra poche ore. Per seguirla c’è il nostro immancabile liveblogging, dove saranno riportate tutte le dichiarazioni di chi interverrà.