Velma, la serie prequel di Scooby-Doo: quando esce, cast e trailer

Dopo il successo di Harley Quinn e Close Enough, in casa HBO Max sembrano aver deciso che i cartoni animati per adulti potrebbero essere la gallina delle uova d’oro di questo momento. L’ultima novità, pronta a debuttare negli Stati Uniti il prossimo gennaio, è Velma, serie animata per adulti che seguirà le vicende di Velma Dinkley, storico personaggio della Mystery Inc. di Scooby-Doo.

Tante novità, qualche cambiamento radicale e una scrittura pensata per un pubblico adulto, magari cresciuto a pane e Scooby-Doo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie Velma, pronta a sbarcare anche in Italia nel corso del 2023.

Di cosa parlerà Velma?

Velma Dinkley ha fatto la sua comparsa nella gang del famoso cane nel 1969, nell’ormai iconico Scooby-Doo, Where Are You!, e nel corso dei decenni è diventata un personaggio molto amato dal pubblico, grande e piccino, ma stavolta la più intelligente del gruppo si farà apprezzare in una veste inedita. La serie animata firmata da Mindy Kaling sarà ambientata prima dell’incontro tra Velma e Scooby-Doo, ma i dettagli della trama sono ancora avvolti dal massimo riserbo. Sappiamo, però, che la giovane Velma sarà originaria del Sud dell’Asia e sarà a tutti gli effetti un personaggio queer.

Ad affiancare Velma ci saranno anche gli altri membri della Scooby-Gang, fatta eccezione per il grosso cane creato da Hanna e Barbera. Nel corso degli episodi della prima stagione, infatti, ritroveremo Daphne Blake, Fred Jones e Norville “Shaggy” Rogers, ma li vedremo alle prese con momenti diversi delle proprie vite, proprio come accadrà con Velma.

Il cast ufficiale di Velma

Per il debutto ufficiale di Velma in questa veste inedita, HBO Max e Mindy Kaling hanno fatto le cose in grande. Mindy darà la voce alla protagonista e ad affiancarla ci saranno Constance Wu, Glenn Howerton e Sam Richardson, rispettivamente chiamati a doppiare Daphne, Fred e Shaggy.

Jane Lynch e Wanda Sykes daranno la voce alle due mamme di Daphne, Donna e Linda, entrambe nelle forze di polizia. Russell Peters sarà il padre di Velma, Aman Dinkley, mentre Melissa Fumero darà la voce a Sophie, compagna dell’uomo. La madre di Velma, Diya, avrà la voce di Sarayu Blue, mentre Stephen Root darà la voce allo sceriffo Cogburn, il capo di Donna e Linda nonché vecchia conoscenza dei fan di Scooby-Doo.

Nicole Byer sarà Blythe, madre di Shaggy, mentre Gary Cole darà la voce a suo padre, il terapista Lamont Rogers. I genitori di Fred, William e Victoria Jones, saranno invece doppiati da Cherry Jones e Frank Welker. Faranno parte del cast anche Shay Mitchell, Fortune Feimster e Yvonne Orji in ruoli minori.

Quando uscirà la serie Velma?

La prima e per ora unica stagione di Velma sarà composta da 10 episodi che debutteranno negli Stati Uniti il 12 gennaio 2023 su HBO Max. Non tutti insieme, ma con cadenza settimanale a partire da quella data.

Al momento non abbiamo l’ufficialità circa l’arrivo in Italia della serie animata, ma non mancherebbe di aggiornarvi non appena ci saranno certezze.

Le immagini e i trailer della nuova serie animata di HBO Max

Ecco il primo teaser di Velma diffuso da HBO Max negli Stati Uniti: